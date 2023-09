O que mudou na Família Real após a morte da Rainha Elizabeth II

Com a morte da Rainha Elizabeth II completando um ano, relembre o que mudou na Família Real após a partida da monarca

Nesta sexta-feira, 8, completa-se um ano da morte da Rainha Elizabeth II. A monarca faleceu aos 96 anos no castelo de Balmoral na Escócia. No mesmo dia, os preparativos para a despedida da Rainha começaram a ser montados. No dia 19 de setembro do ano passado aconteceu o funeral.

Após 1 ano da partida de Elizabeth II, muita coisa mudou na dinâmica da Família Real. Mas para além dos novos títulos e do novo Rei, a principal mudança vivida pela realeza é a saudade da matriarca da família.

Um antigo funcionário da Família Real comentou com a revista americana People nessa semana: “Quando [os membros da família] entram em um quarto, eu tenho certeza que eles esperam que [A Rainha] esteja lá. Balmoral era seu lugar favorito no mundo, e agora é o tempo de refletir sobre sua partida”.

A saudade que a Família tem de Elizabeth é evidente. Durante este um ano, foram diversas as homenagens para a Rainha. Em março deste ano, foi celebrado o Dia das Mães no Reino Unido. Em razão disto, o Rei Charles III publicou nas redes sociais da realeza uma antiga foto com sua mãe. Na legenda, o atual monarca escreveu: “Para todas as mães em todo lugar, e para aqueles que podem estar sentindo saudades de suas mães hoje, estamos pensando em vocês e desejando um Dia das Mães especial”.

Um mês depois desta postagem, em abril deste ano, foi a vez da esposa do Príncipe William, Kate Middleton homenagear a monarca. Kate compartilhou uma foto tirada por ela de Elizabeth II junto a todos os seus bisnetos. A foto foi postada no dia em que a Rainha completaria 97 anos se estivesse viva. “Hoje seria o aniversário de 97 anos de sua Falecida Majestade, a Rainha Elizabeth II. Esta fotografia – mostrando-a com alguns de seus netos e bisnetos – foi tirada em Balmoral no verão passado”, informava a legenda.

O neto da Rainha Elizabeth II, Príncipe William, também se manifestou sobre a partida da avó. No dia 10 de setembro de 2022, apenas dois dias após a morte da monarca, ele escreveu nas redes sociais: "Na quinta-feira, o mundo perdeu uma líder extraordinária, cujo compromisso com o país, os Reinos e a Commonwealth era absoluto. Muito será dito nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó. E embora eu vá lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato".

Em novembro do ano passado, alguns meses após o falecimento de Elizabeth, a então Rainha Consorte Camilla Parker comentou sobre a saudade da sogra durante um discurso: “Eu não posso começar sem prestar homenagem à minha querida sogra, sua falecida Majestade, que está muito em nossos pensamentos hoje e faz muita falta para todos nós”.

A foto!

Um dos principais indicativos que novos ventos sopravam em direção ao Palácio de Buckingham tenha sido uma foto tirada dois dias após a morte da Rainha. Na foto feita por paparazzis, Príncipe Harry, Meghan Markle, Príncipe William e Kate Middleton surgiam juntos, todos de preto, indo cumprimentar os admiradores que prestavam homenagens à Rainha.

A união dos dois irmãos com suas respectivas esposas veio durante um momento de tensão entre William e Harry. Em 2020, o mais novo decidiu se afastar da Família Real e mudar-se para os Estados Unidos com Meghan. A decisão não agradou nenhum pouco William. Meses depois, Príncipe Harry revelou em uma série documental da Netflix, intitulada “Harry e Meghan” e lançada em dezembro de 2022, que William teria gritado com ele ao saber da decisão.

Um novo Rei!

Dando início oficialmente a uma nova era na realeza britânica, no dia 6 de maio deste ano, o Rei Charles III foi coroado em uma cerimônia na Abadia de Westminister em Londres. No evento, o novo Rei se sentou em um trono, pegou um cetro e outros símbolos.

A coroa usada pelo novo monarca era a Coroa de St. Edward, uma joia da realeza britânica. A peça foi criada em 1661 para o Rei Charles II e substituiu a coroa anterior, criada no século XI para o Rei Edward, que foi derretida na época da Guerra Civil Inglesa.

O Príncipe William pegou na coroa e deu um beijo no pai durante a cerimônia. Para a surpresa de muitos, o Príncipe Harry também estava presente no evento, mas ficou por pouco tempo e não interagiu com o irmão mais velho.

Após o evento simbólico, uma celebração para o novo monarca começou em Londres. Além de diversos shows musicais, um deles da cantora Katy Perry, houve discursos em homenagem ao Rei. “Quero dizer algumas palavras sobre meu pai e o motivo que eu acredito que torna este fim de semana tão importante. Mas não se preocupe, ao contrário de Lionel [Richie], eu não vou continuar durante a noite toda [referência do hit 'All Night Long']. Como minh avó disse quando foi coroada: 'coroações são uma declaração de nossas esperanças para o futuro'. E eu sei que ela está lá em cima, cuidando de nós com carinho. Ela seria uma mãe orgulhosa”, disse o Príncipe William frente a uma multidão.

Sob nova direção!

No novo reinado, uma das principais mudanças realiazadas por Charles III foram alguns cortes de gastos da Família Real. Entre estes cortes, estão os imóveis da Família. De acordo com o jornal The Sun, uma propriedade adquirida por Charles em 2007, pode ser alugada por cerca de R$ 15 mil por semana.

Outra vítima fatal do corte de gastos foi a Frogmore Cottage, uma pequena casa nos arredores de Windsor, que foi morada de Harry e Meghan quando estavam morando em Londres. O novo Rei teria despejado o casal da propriedade, e, rumores na época diziam que a propriedade iria para o Príncipe Andrew, mas nada foi confirmado.

Títulos reais!

Com a coroação, o Príncipe de Gales Charles virou Rei, e sua esposa Camilla que antes era da Duquesa de Cornwall se tornou Rainha. O título de Princesa de Gales nunca foi dado a Camilla porque sempre foi muito associado à Princesa Diana, primeira esposa de Charles que faleceu em 1997.

Porém, além do título de Rei, Charles III ainda ficou com outra função que era de sua mãe. No perfil oficial do Instagram da Família real, foi anunciado que o atual monarca se tornou Coronel Chefe do Corpo de Exército dos Engenheiros Reais, papel que era da Rainha.

Já Príncipe William e Kate Middleton, que antes eram Duque e Duques de Cambridge, agora são Príncipe e Princesa de Gales. E, recentemente, surgiram boatos de que a única filha de Kate e William, a Princesa Charlotte, pode receber um título real. O Rei Charles pretende nomear a neta como Duquesa de Edumburgo em breve.