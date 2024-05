Príncipe Harry não se encontrará com William e Kate Middleton para ‘evitar stress’

Príncipe Harry vai sozinho à Inglaterra para missa celebrando o aniversário de 10 anos dos Invictus Games; rei Charles também não vai ver o filho

O Príncipe William e a Kate Middleton não vão se encontrar com o Príncipe Harry durante a próxima passagem do caçula do Rei Charles III pelo Reino Unido. O marido de Meghan Markle vai ao seu país natal na semana que vem, em uma visita rápida para participar de uma missa celebrando os 10 anos da primeira edição dos Invictus Games - evento poliesportivo co-criado e administrado por ele para soldados veteranos dos países da Comunidade das Nações.

A última vez que Harry visitou seu país natal foi em uma passagem rápida no último mês de fevereiro, para visitar o pai dele após o monarca tornar público seu diagnóstico de câncer. Aí, no fim de março, foi a vez de Kate Middleton também revelar seu diagnóstico de câncer. Fontes ligadas à monarquia relataram ao site Daily Beast que William e a esposa optaram por não se reunir com Harry para evitar qualquer tipo de stress para ela.

A fonte afirmou: “O William e a Kate se sentem completamente traídos pelo livro de memórias do Harry [‘O que Sobra’, lançado em janeiro de 2023]. Eles não falam com o Harry e com a Meghan e com certeza não vão fazer isso no momento mais vulnerável da Kate”.

Harry vai sozinho ao Reino Unido na próxima semana. Meghan ficará com os dois filhos na casa deles, nos Estados Unidos, na cidade californiana de Montecito.

Rei Charles está muito 'ocupado' para encontrar Harry

Charles III também não vai se encontrar com o caçula, o monarca disse estar muito “ocupado” para se encontrar com seu filho que tenta uma reconciliação com o pai.De acordo com o jornal The Telegraph, Harry e Charles não se encontram há dois meses e, segundo o tabloide, o rei não terá muito tempo para uma reunião com o filho.

Se o fizer, será breve. Segundo a publicação, Charles III tem compromissos agendados com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, além de seus trabalhos organizando a primeira festa de verão dos jardins do Palácio de Buckingham em 2024 e outras atividades oficiais.

Os assessores da Família Real Britânica não comentaram os relatos do The Telegraph sobre os impeditivos do monarca para um encontro com seu caçula.