Relembre histórias de Príncipe Harry e Meghan Markle em Frogmore Cottage

Príncipe Harry e Meghan Markle foram despejados da mansão Frogmore Cottage na Inglaterra, relembre momentos marcantes do casal na propriedade

Nesta última segunda-feira, 1, o jornal britânico The Daily Mail anunciou que Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) foram despejados de Frogmore Cottage.

Com a decisão do Rei Charles III (74), a única propriedade na Inglaterra do casal que se mudou para os Estados Unidos em 2020, passará para o Príncipe Andrew (63), irmão do monarca.

No documentário da Netflix “Harry e Meghan” e na autobiografia de Príncipe Harry intitulada “O Que Sobra”, temos momentos marcantes que o Duque e a Duquesa de Sussex viveram na mansão.

Amor à primeira vista!

A mudança para Frogmore Cottage não foi planejada. Em “O Que Sobra”, Harry conta que ele e Meghan pretendiam se mudar para Oxfordshire, e chegaram até a alugar uma casa na região para que se afastassem das polêmicas com a imprensa e impasses com Príncipe William (41) e Kate Middleton (41).

Harry então recorreu a sua avó, Rainha Elizabeth II (1926-2022). “As coisas estavam tão ruins que um dia tive que ligar para vovó. Eu disse a ela que precisávamos de um lugar novo para morar”, escreveu o Príncipe em sua autobiografia.

Foi a então monarca que sugeriu Frogmore Cottage ao casal: “Uma residência um tanto isolada, ela disse. Originalmente era o lar da rainha Carlota e suas filhas, depois de um dos assessores da rainha Vitória, e mais tarde foi dividida em unidades menores. Mas a mansão poderia ser remontada se quiséssemos. Lindo lugar, a vovó disse”.

O Príncipe ainda revelou que a Rainha afirmou que ele e Maghan iriam adorar os jardins que ficavam perto da propriedade, e que a monarca insistiu para que o casal desse uma olhada na casa.

“Fomos no mesmo dia e vovó estava certa. A casa falou conosco. Charmosa e cheia de potencial. Bem próxima do Cemitério Real, mas e daí? Isso não nos incomodava. Eu e Meg não importunaríamos os mortos se eles prometessem não nos importunarem”, comentou Harry em seu livro com seu senso de humor característico.

O noivado!

Reprodução: Netflix

Foi em Frogmore Cottage que Príncipe Harry e Meghan ficaram noivos. De acordo com uma entrevista de 2017, após o anúncio oficial da união do casal, o Príncipe comentou um pouco sobre como foi o pedido.

"Aconteceu há algumas semanas atrás, no início deste mês, aqui em nossa casa de campo, era apenas uma noite padrão típica para nós", comentou Harry sobre o pedido intimista que fez com rosas e a presença do cachorro de Meghan, Guy.

Em seu livro, o Príncipe deu mais detalhes sobre o momento romântico: “Levei-a no jardim. Noite fria. Nós dois estávamos embrulhados nuns casacões, o dela tinha um capuz orlado com pele sintética que emoldurava seu rosto como um camafeu. Eu tinha montado um fio de luzinhas decorativas e posto velas elétricas em torno da manta”.

Apesar do clima de romance, na minissérie de 2020 “Harry e Meghan”, a Duquesa comentou um pouco sobre o que foram os bastidores do anúncio do noivado. A atriz comentou que parecia um “reality-show” orquestrado.

A briga!

Foto: Getty Images

Mesmo com o intuito de ser um paraíso particular e discreto para Harry e Meghan, o casal não conseguiu blindar Frogmore Cottage dos dramas familiares.

Foi na casa de Harry em que uma das maiores brigas entre ele e seu irmão aconteceu. “Era início da noite. Eu lhe ofereci uma bebida, perguntei sobre sua família. Todo mundo estava bem. Ele não perguntou sobre a minha. Simplesmente veio pra cima com tudo”, relembra Harry.

Depois de xingamentos e ataques à Meghan por parte de William, Harry afirma que o irmão o agrediu fisicamente. “Tudo aconteceu muito rápido. Muito rápido. Ele me pegou pelo colarinho, arrancando a minha corrente, e me derrubou no chão”, escreveu Harry em um dos momentos mais intensos de seu livro de memórias.

Momentos!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

No trailer para a minissérie da Netflix, “Harry e Meghan”, que foi ao ar em dezembro de 2022, fotos inéditas do casal em Frogmore Cottage foram divulgadas.

“Ninguém vê o que acontece por trás de portas fechadas. Eu tive que fazer tudo que podia para proteger minha família”, comenta Harry no primeiro trailer da produção.

E a Duquesa ainda complementa ao final do pequeno clipe: “Quando os riscos estão tão altos assim, não faz mais sentido ouvir nossa história por nós?”.

Última visita!

Em março de 2020, Harry e Meghan já haviam anunciado sua saída da Família Real Britânica e mudança do Reino Unido. Além da despedida de seus compromissos reais, também foi um adeus à Frogmore Cottage.

“Estávamos empacotando tantas caixas, apenas olhando para tudo e dizendo: ‘Meu Deus, esqueci desse cobertor, que chapéu engraçado’. Só absorvendo tudo. E isso realmente nos deu a chance de relembrar a nossa história de amor”, desabafou Meghan enquanto eram mostradas fotos do casal na propriedade.