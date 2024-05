Davi Brito se irrita com especulações sobre curso de medicina: "Só cobrança"

O ex-BBB Davi Brito participou do PodPah, e fez um desabafo sobre as cobranças que vem recebendo sobre começar a faculdade de medicina

Davi Brito desabafou sobre as cobranças que vem recebendo para começar a faculdade de medicina. O campeão do Big Brother Brasil 24 participou do PodPah nesta sexta-feira, 3, e contou que já sabia que teria que fazer o vestibular para iniciar o curso.

"Por que é preto, tem de vender água? Não pode estudar? Não pode usar terno? Tem que usar chinelo, ser garçom? Não pode comprar uísque? Eu quero mostrar que posso", disse ele durante a conversa com os apresentadores Igão e Mítico.

Ao ouvir o convidado, Mítico deu sua opinião. "Eu não entendo porque o povo está pegando no seu pé [sobre a faculdade]. Se eu tivesse ganho R$ 3 milhões, eu ia mandar todo mundo se f*der", afirmou ele.

Em seguida, Davi falou sobre as notícias que saíram sobre esse assunto. "Eu estava lendo hoje várias matérias sobre 'Davi vai estudar e tem que fazer vestibular para entrar na faculdade'. O que tem que eu tenho que fazer o vestibular para entrar? É normal. Mas é qualquer coisa, se eu saio na rua, vou à praia beber uma água de coco, sai que não estou estudando. Só cobrança", desabafou.

Igão também falou sobre o caso. "Isso tem nome, isso é racismo. Não tem porque [tantas críticas]. Todo mundo tem direito de realizar o seu sonho. Eu posso ser o que quiser. É só ter fé. E oportunidade", completou ele. "É racismo, é verdade", concordou o ex-brother.

Davi: "Eu vi hoje: 'Davi vai estudar e tem que fazer o vestibular pra passar e entrar na faculdade? O que tem, mano?"



Igão: "Isso tem nome. Isso é racismo. Cê tá ligado. Por que você não pode ser médico?"



Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito saiu do reality show falando que iria entrar na faculdade de medicina, já que ganhou uma bolsa de estudos durante o reality show. Porém, ele terá que cumprir uma exigência para fazer a sua matrícula.

Segundo o site Contigo!, Davi precisará passar pelo processo do vestibular para conquistar a sua vaga no curso ou apresentar a sua nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ver se será classificado para a turma. A universidade deverá entrar em contato com ele em breve para explicar a situação. Saiba mais!