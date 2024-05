Roberto Camargo revisita humor nada gentalha de Caio Fernando Abreu em peça

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Camargo entrega detalhes da peça Caio em Revista, relembra amizade com autor e revela retorno de Betina Botox

Roberto Camargo revisita o humor nada gentalha de Caio Fernando Abreu na peça Caio em Revista, que encerra temporada no teatro Viradalata, em São Paulo, no próximo sábado, 25. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entrega detalhes do espetáculo, relembra amizade com autor e revela retorno de sua personagem Betina Botox.

"A minha ideia de fazer esse espetáculo é para mostrar uma faceta desconhecida do Caio aos leitores e fãs da internet. Na obra literária, tanto nos romances como nos contos, o Caio sempre é muito tenso e dramático, voltado para as angústias existenciais do ser humano. Mas, nós que fomos amigos dele, sabemos que, pessoalmente, ele era uma pessoa divertidíssima", compartilha Roberto Camargo, que brinca com o humor pouco conhecido de Caio Fernando Abreu na peça.

"Nesses textos que o Caio escrevia para revistas, ele se permitia ser engraçado. A importância de trazer isso para o palco é o caráter inédito desse material, porque nunca foi publicado em um livro e as revistas nunca foram digitalizadas, não existem mais. São itens de colecionador que eu garimpei e trago com o maior prazer para mostrar essa faceta iluminada e bem-humorada do meu amigo", acrescenta sobre o espetáculo, que cresceu a partir de uma ideia do ator ao guardar um texto de revista de Caio Fernando Abreu na década de 1980.

Apesar das crônicas terem em torno de 40 anos, Roberto Camargo destaca a atemporalidade dos textos: "Nada do que ele escreveu envelheceu, porque o Caio sempre foi um escritor muito voltado para o futuro. Ele tinha essa antecipação da importância dos assuntos e, nesses textos das revistas, abordava com leveza, ironia e sarcasmo. Ele se permitia brincar com a sociedade e os tipos urbanos que habitavam a fauna de São Paulo".

Conhecido por dar vida à icônica personagem Betina Botox no grupo de humor Terças Insanas, de 2001 até 2022, Roberto Camargo também adianta que vai voltar a interpretar o papel: "Ela está no armário, mas tem alguns shows especiais marcados para junho e julho que ela vai voltar para dar uma pinta".