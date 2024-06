Quem é a namorada de Lauana Prado? Cantora assumiu romance com ex-A Fazenda

Novo romance! A cantora sertaneja Lauana Prado ganhou uma declaração especial da namorada, Tati Dias; conheça a influenciadora

O amor está no ar para Lauana Prado! Na noite de quinta-feira, 20, a cantora sertaneja ganhou uma declaração especial da namorada, a influenciadora digital Tati Dias. A artista confirmou o romance no início deste mês durante uma entrevista à revista Quem. Na ocasião, ela disse que as duas estavam ‘se conhecendo melhor’.

Através dos stories no Instagram, Tati publicou uma foto ao lado da cantora e ressaltou o quanto está apaixonada. "Encontrei alguém que entrou na minha vida do nada e assim, sem perceber, mudou tudo. Alguém que, mesmo com medo de se entregar demais e sair machucada, me deixou chegar mais perto e me encantar com esse sorriso que transborda meu coração", iniciou na legenda.

"Encontrei alguém que me faz esquecer com um toque tudo o que antes me deixava triste e me fez, aos pouquinhos, voltar a acreditar que o amor existe. Encontrei alguém que me fez querer viver cada detalhe e ficar mais tarde te olhando deitada, esquecendo do mundo enquanto a gente coleciona girassóis", declarou ela em outro trecho.

Tati Dias e Lauana Prado - Foto: Reprodução / Instagram

Mas afinal, quem é Tati Dias? Além de influenciadora digital, ela já participou de 'A Fazenda 11', da Record TV, e duas temporadas do 'De Férias com o Ex Brasil', reality show exibido na MTV. Nascida em São Paulo, ela também é empresária e chef de cozinha.

Atualmente, a namorada de Lauana Prado conta com 1,6 milhões de seguidores no Instagram, onde gosta de compartilhar conteúdos sobre seu dia a dia, esporte, lifestyle e maternidade. Tati é mãe do pequeno Bento, nascido em 2022, fruto de seu antigo relacionamento com o atleta Junior Saldanha.

Os rumores de que o status de relacionamento de Lauana Prado não seria mais de solteira começaram a circular logo após a publicação de Tati Dias, no dia 7 de junho. Vale lembrar que a cantora sertaneja estava solteira desde o fim de seu namoro com Veronica Schulz, em dezembro de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Dias ☽ (@tatiidias)

Lauana Prado relembra conselho de cantor famoso no começo da carreira

Lauana Prado começou sua carreira artística participando de reality shows musicais. Em 2011, após se destacar no Jovens Talentos do Programa Raul Gil, ela foi escolhida para o time de Carlinhos Brown na primeira temporada do The Voice, ainda usando o nome artístico Mayara Prado. Anos depois, a mudança para Lauana Prado veio a partir de um conselho de Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba.

"Ele foi incrível, um grande anjo, mas que pensou muito no produto, na artista que ele traria para o mercado. No início, ele não sabia que nome colocar. Quando viu que era um nome composto, falou: 'Caramba! E esse Lauana aqui?'", contou a artista no Conversa com Bial.

A partir daí, ela viu sua carreira prosperar. Durante o papo com Pedro Bial, ela também contou que seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Veronica Schulz foi motivo de preconceito; confira mais detalhes!