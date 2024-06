Ex de Ana Hickmann alfineta após vídeo dela com o atual: ‘Livramento'

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa se pronuncia após a repercussão de um vídeo com imagens íntimas dela com Edu Guedes

Ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa surpreendeu ao mandar uma alfinetada para a ex-mulher nas redes sociais. Nesta semana, a apresentadora virou assunto na internet ao comparar um vídeo com imagens íntimas com seu namorado, o apresentador Edu Guedes. Nas imagens, os dois apareceram juntos na cama do casal. Com isso, o ex dela disparou uma indireta.

"Eu tô muito feliz sozinho. Eu não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, que nem um lixo, um verme, mas não tem importância… Hoje, ela lambe e trata muito bem esse novo companheiro, eu fico muito feliz e torço muito por isso", declarou.

E completou: "Se ela não tratar bem esse rapaz, todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante extenso. Ele não é muito bom de relacionamento, tem um vasto histórico de relacionamentos aí... Tô muito bem sozinho e assim vou continuar".

Vale lembrar que o casamento de Ana e Alexandre chegou ao fim em novembro de 2023, quando ela o acusou de violência doméstica. Juntos, eles tiveram um filho, Alexandre.

Ana Hickmann já rebateu rumores envolvendo o ex

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre os boatos de que teria proibido seu filho, Alexandre, de visitar o pai, Alexandre Correa, após a separação do ex-casal. Por meio de seu canal no YouTube, a estrela contou que nunca faria isso com o herdeiro.

"Óbvio que não, nunca proibi. Em momento algum. Muitas coisas foram inventadas, muito se criou, aliás, coisas muitos difíceis e complicadas. Mas eu consegui proteger meu filho longe da internet. Ele tem um telefone com acessos restritos a algumas coisas, mas eu nunca proibi. Jamais!", disse ela.

Então, a loira contou que as visitas acontecem com frequência. "Através dos advogados combinamos uma série de encontros. Ele começou a ver ele com uma certa frequência. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria, mas não vou poder entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele. Mas sim ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê o pai. Eu nunca, em tempo algum, proibi ele de ver o pai", afirmou.