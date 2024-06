Datena se afasta da TV e o motivo vem à tona

José Luiz Datena anuncia seu afastamento do programa Brasil Urgente, da Band, e jornal aponta o motivo da decisão

O apresentador José Luiz Datena se afastou do comando do programa Brasil Urgente, da Band. Nesta sexta-feira, 28, ele contou ao vivo no telejornal que ficará longe da TV nas próximas semanas e será substituído por Lucas Martins durante o mês de julho.

Com essa notícia, o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, informou que ele deve ter se afastado por causa das eleições de 2024. Datena é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB e deve confirmar sua candidatura até o final de julho. Com isso, ele tirou férias da TV para cumprir o requisito da lei eleitoral que diz que os candidatos não devem aparecer na TV a partir de julho.

Datena ainda não se pronunciou se deve ou não sair como candidato nas eleições. Porém, vale lembrar que ele já pensou em se candidatar a cargos políticos no passado.

Datena conta sobre como é conviver com a diabetes

Recentemente, ennquanto conversava com Catia Fonseca, José Luiz Datena falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas que tem diabetes. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.