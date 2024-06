Camila Moura se posiciona e esclarece sobre arrependimento de não ter traído Lucas Buda

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Moura revela sobre separação com Lucas Buda e compartilha próximos projetos na carreira

Nesta semana, Camila Moura (30), meses após o divórcio com Lucas Buda (29), resolveu abrir o jogo sobre a relação e confessou seu maior arrependimento depois da separação. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a influenciadora digital esclarece após declaração sobre o ex-marido e afirma: "Jamais pagaria uma decepção tão grande na mesma moeda".

Camila Moura bombou nas redes sociais após revelar que seu maior arrependimento foi ter sido fiel ao seu antigo companheiro, Lucas Buda. "Arruma logo outro, chifre trocado não dói. Meu erro foi esse, devia ter traído”, Camila disparou sem pensar duas vezes. Apesar dessa declaração, em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa que essa foi uma brincadeira, pois não sente remorso por ter sido leal.

"De forma alguma me arrependo de ter me divorciado e muito menos de ter sido fiel durante meu relacionamento. Infelizmente, algo pequeno que disse nos stories, brincando, acabou sendo divulgado na mídia de uma forma muito negativa", confessa.

Camila Moura reforça que essa foi uma brincadeira durante um momento de descontração com os seus seguidores nas redes sociais. Ela revela que se sentir traída foi uma decepção muito grande, por isso jamais gostaria de fazer alguém passar por esse sentimento.

"Esse tipo de atitude não faz parte da minha índole e do meu caráter, jamais pagaria uma decepção tão grande na mesma moeda. É muito importante que as pessoas entendam que eu abro essas caixinhas no meu perfil para interagir e brincar com meus seguidores, não são coisas para levar a sério", complementa.

GANHOU SEM TER PARTICIPADO

Mesmo sem integrar o elenco do BBB 24, Camila Moura assumiu o protagonismo aqui fora da casa mais vigiada do país. Ela caiu no gosto do público e conquistou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Camila menciona que está vivendo um ótimo momento em sua carreira depois que o reality acabou e esse é o seu foco, priorizar sua jornada profissional e abraçar as novas oportunidades que estão surgindo para a influenciadora digital.

"Quero deixar claro que estou muito bem nesse momento da minha vida. Meu foco agora é exclusivamente na minha carreira. Estou muito empenhada em alcançar meus objetivos profissionais. Estou tendo muito aprendizado e crescimento pessoal nessa nova fase e quero seguir assim”, finaliza Camila Moura.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAMILA MOURA: