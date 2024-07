Em meio à polêmica, internautas resgatam vídeo de Maíra Cardi dançando música de Arthur Aguiar

Após Maíra Cardi dar opinião polêmica sobre carreira artística de Arthur Aguiar, web resgatou vídeo da coach divulgando música do ator; confira

O nome de Maíra Cardi tem tomado conta da web nesta segunda-feira, 1, após polêmicas envolvendo a criação de sua filha com Arthur Aguiar, Sophia Cardi. Após a influenciadora criticar as músicas do ator, internautas resgataram um vídeo em que a coach se diverte ao som de uma música do ex-BBB. Na ocasião, ela dançou a canção "Fora da Casinha" enquanto vestia um sutiã e uma saia decorados com fatias de pão - para defender o então marido de críticas durante o BBB 22.

Mais cedo, ela garantiu que "sempre sustentou" Arthur e opinou sobre a carreira artística dele. "Fora suas músicas caras e ruins, que também me custaram uma boa grana pra divulgar, colocar nas playlists e tudo mais", escreveu nos Stories do Instagram.

Após a declaração, seguidores recordaram que Maíra tinha o costume de divulgar as músicas do ex-marido. "Mulher apaixonada se submete a cada coisa, viu", comentou um deles. "Nem parece a mesma pessoa de hoje, é incrível como a gata se adapta e muda tudo a cada marido", opinou outro. "Uma coisa não se pode negar, essa mulher apoia seus homens até o fim", declarou mais um.

A publicação, que foi excluída pela influenciadora, foi feita em 2022. "Obs: Os pães são de mentira, mandei fazer artificial. Sim eu sou o tipo de mulher que veste a camisa, que se entrega, que acredita, que briga, que luta, que cria o meme, que muitas vezes é o meme, empresária, esposa mãe MULHER! Na saúde na doença , na alegria e na tristeza!", escreveu Maíra na ocasião.

"Conte comigo sempre meu amor @arthuraguiar. Eu não sei dançar, eu não gosto de dançar, eu não como pão eu não gosto de pão! Mas não é sobre mim, é sobre você! Sobre amor, sobre respeito, sobre lealdade, sobre perdão, sobre AMAR sobre ACREDITAR quando ninguém acredita mais… É sobre não desistir, é sobre promessa divina! Nosso pãozinho acaba de lançar mais um sucesso! FORA DA CASINHA com Matheus Fernandes. Já está disponível em todas as plataformas digitais! Divirta-se e se jogue!", se declarou na época em que a música foi lançada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BORA FOFOCAR (@boraborafofocar)

Maíra Cardi detona Arthur Aguiar após exposição da filha

