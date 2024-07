Celso Portiolli defende a filha após programa dela ir para o SBT: ‘Nunca pedi’

Celso Portiolli se pronuncia após notícia de que o podcast de sua filha será exibido no SBT e defende a herdeira. Entenda o que aconteceu

O apresentador Celso Portiolli se pronunciou nas redes sociais sobre a notícia de que o podcast de sua filha, Laura Portiolli, será exibido na programação do SBT. Ele garantiu que a oportunidade foi uma consequência do talento da filha e que ele não influenciou em nada.

A atração da filha dele vai fazer parte da programação da madrugada do SBT, que reproduz vídeos de podcasts para os telespectadores. Com isso, os vídeos do PodCmais, de Laura Portiolli, vai fazer parte da atração.

Nos stories do Instagram, o comunicador falou que não entrou em contato com o SBT para pedir a oportunidade para a filha. “Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no YouTube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30. Fiquei surpreso quando recebi a ligação. O PodDelas ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e a mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela no Pod Night”, disse ele.

Por fim, Portiolli explicou o contrato da filha. "Ela não trabalha pro SBT, a emissora utiliza os vídeos dela pro Pod Night. Só isso. O trabalho dela é na internet”, afirmou.

Programa de Celso Portiolli ganha mais horas no ar

O apresentador Celso Portiolli lançou o Domingo Legal com 7 horas de duração no SBT e está animado com o novo desafio na TV. Em participação no programa Chega Mais, ele contou sobre a alegria de aceitar o projeto.

"Eu comecei há 30 anos no SBT e ralei pra estar onde estou. Fazia programa pequeno, fiquei fora do ar e minha vida mudou depois do Domingo Legal. Dar o programa do Gugu é uma baita responsabilidade. E a emissora te oferecer 7 horas no domingo, coisa que só o Silvio Santos teve, fiquei muito orgulho de mim e da minha equipe", afirmou ele.

Então, ele comentou sobre ser comparado com outros apresentadores ao longo de sua carreira. "As comparações são grandes. Depois que fiz o Show do Milhão... Quando me chamaram pra fazer de imediato falei que não. Pensei bem e disse 'vou fazer'. No terceiro peguei o jeito. Já fiz programa de todo mundo, do Silvio, Galisteu, Gugu, mas nunca vi alguém fazer um programa que era meu. O problema hoje não é eu ficar no lugar de alguém, mas alguém ficar no meu lugar", contou.

Por fim, Portiolli contou sobre as novidades no Domingo Legal mais longo. "Vai ter que assistir pra ver. Vai continuar a primeira parte normal. Já estou por quatro horas e meia. As pessoas não perceberam mas o programa está maior. Eu preciso de dois quadros de 50 minutos. Não tem muita coisa a fazer. Posso mexer nas sete horas. Gravei Até Onde Você Chega que você pode ganhar 1 milhão de reais", afirmou ele, e completou: "Nós vamos poder fazer todos os quadros da Eliana, Minha Mulher que Manda, Famosos da Internet... Os sucessos da Eliana vamos fazer também".