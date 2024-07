Yasmin Brunet esbanja talento e desenvoltura em aula de dança

Yasmin Brunet mostrou que tem talento e desenvoltura de sobra para a dança e compartilhou em suas redes sociais um vídeo de sua aula

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus milhares de seguidores. Nesta sexta-feira, 5, a famosa mostrou que tem muito talento para a dança.

Em seu Instagram Stories, Yasmin publicou um vídeo de sua aula e surgiu com uma regata branca e calça, enquanto executava diversos movimentos na frente da câmera.

"Já já fico boa nisso. Já estava mortinha sem força nenhuma nesse final de aula", escreveu ela, afirmando ainda que o estúdio de dança se tornará a sua segunda casa.

A modelo, que também é ex-BBB, brilhou nas telinhas em 2015 ao interpretar Stephanie em Verdades Secretas, novela exibida pela Rede Globo.

Vida amorosa

Recentemente, a modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa ao participar do programa Na Cama com Pitanda. Durante o papo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a influenciadora foi questionada sobre como anda seu coração desde o fim do BBB 24, em abril deste ano.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse ela.

Em outro momento da atração, que vai ao ar no Multishow, a artista falou sobre os requisitos que o pretendentes precisam cumprir para conseguir uma chance com ela. Segundo a atriz, o cara precisa ser estiloso. "Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", entregou a famosa.

Ao ser perguntada se aceitaria um novo convite para o BBB, ela afirmou: “Eu voltaria, vocês não?”, questionou Yas. “Eu não voltaria”, disse Pitel. “Eu voltaria”, confessou Fernanda. “Vamos fazer m*rda junto”, celebrou a modelo ao ouvir a resposta afirmativa da ex-colega de confinamento.