Jeniffer Nascimento derrete internautas com fotos da filha, Lara

A atriz e cantora Jeniffer Nascimento dividiu com seguidores um momento descontraído com a filha, Lara, fruto do relacionamento dela com Jean Amorim

Jeniffer Nascimento encantou seguidores ao compartilhar uma série de registros de Lara, sua primeira filha com o ator Jean Amorim, nesta sexta-feira (5). A artista mostrou aos seguidores um pouco da rotina com a bebê, que nasceu em dezembro do ano passado, encantando com a fofura da menina.

"Nossa sexta-feira", escreveu a artista na legenda da publicação. Nas imagens, a Jeniffer aparece lendo para a pequena e brincando com ela na sala da casa da família. A artista também mostrou que a filha já consegue engatinha e que já dá sinais de que quer ficar em pé. Quem também apareceu nos registros da esposa foi Jean Amorim, dando banho na filha.

Nos comentários, internautas se encantaram pela pequena: "Tão linda. O tempo está passando rápido demais e ela já, já, vai estar andando", comentou uma fã de Jeniffer sobre Lara. "Tem como a sexta-feira ser melhor que essa depois dessas fotos?", brincou um seguidor. "Reza a lenda que quando um bebê olha por baixo das pernas é porque está chamando outro bebê", disse a outra, sobre o vídeo em que a bebê impulsiona as perninhas para cima com o apoio dos braços no chão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Jeniffer Nascimento passa por crise alérgica

O momento de calmaria ao lado da filha vem após Jeniffer passar por uma crise alérgica que preocupou a artista. Segundo ela, o rosto teve um inchaço repentino após ela fazer a ingestão de frutos do mar, o que ela não imaginava que causaria uma reação alérgica tão severa. Ao contar ao seguidores o que tinha acontecido, a atriz também fez um alerta:

"Começou com um espirro, de repente, comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho e, em questão de segundo, o rosto ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas. Comecei a ficar sem voz, com a garganta seca, quase fechando a glote, mas, graças a Deus, deu tempo de chegar no hospital. Foi desesperador. Muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia. E se começar a sentir qualquer sinal de alergia, corre para o hospital", disse ela.