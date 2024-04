No BBB 24, Carolina Dieckmann se mostrou fã de carteirinha de Davi: 'Paixão platônica'

A atriz Carolina Dieckmann celebra vitória de Davi no BBB 24 e comenta sobre trajetória do participante na casa mais vigiada do Brasil

Na última terça-feira, 16, mais uma edição do Big Brother chegou ao fim, e o participante Davi (21) foi o grande campeão do BBB 24. Ele levou o prêmio milionário com mais de 60% dos votos, entre os torcedores do motorista de aplicativo alguns famosos estão na lista, é o caso de Carolina Dieckmann (45) que se mostrou fã de carteirinha: "Paixão platônica".

Após o resultado, a atriz utilizou de suas redes sociais para celebrar a vitória de Davi. Ela compartilhou que torce por ele desde o início do programa, e celebrou a trajetória do participante dentro da casa mais vigiada do país.

"Eu não sei, eu gosto dele desde a primeira vez que eu olhei para cara dele, comecei a torcer imediatamente e, depois, fui cada vez gostando mais dele. Todas às vezes que ele se posicionou, que ele errou, a maneira como ele contornava os erros".

Carolina ainda menciona que, apesar do vencedor ser um homem tão novo, ele está trilhando um belo caminho: "Ele é tão novo, tem só 21 anos, tem tanta coisa ainda para aprender, mas já é tão imenso, tão maduro, bom, Davi, parabéns!"

NÃO SE ARREPENDE

Apesar da vitória, Carolina Dieckmann comenta que está feliz com o final do BBB 24: "Eu estou aliviada porque sou péssima comentarista, o que aconteceu nesse BBB foi uma paixão platônica. Desde a primeira que eu vi o Davi eu fiquei muito impactada pela simplicidade dele, pelo olhar alegre, força e determinação".

A atriz ainda utilizou suas redes sociais para se desculpar com a torcida de outros participantes se algum comentário dela magoou alguém, mas reforça que teve um sentimento de empatia muito grande pelo participante.

"Eu sinto que o que aconteceu não tem a ver, simplesmente, com o BBB, foi realmente eu ter vontade de acompanhar a trajetória do Davi, algumas vezes eu coloquei coisas que me fizeram criar algum motivo para chatear as outras torcidas, mas todas às vezes que dei minha opinião, foi pelo que eu estava sentindo".

Carolina pediu para que o jogo permanecesse apenas na casa e desejou sucesso para todos que fizeram parte do elenco do BBB 24. E, por fim, mencionou que gosta de ver o programa como um reflexo da nossa sociedade.

"Eu acho que o BBB é uma grande oportunidade da gente ver nossos comportamentos na televisão e poder refletir sobre eles em sociedade. Obviamente, eu não concordo com tudo que acontece no programa, acho que tem coisas pesadas, mas nem tudo tem só um lado, e eu acho que esse lado da gente pensar junto é muito poderoso e importante", finaliza.