Cariúcha não sabia de encontro e revela climão com personal de Gracyanne: ‘Eu gelei’

Uma semana após falar mal de Gilson de Oliveira no Fofocalizando, Cariúcha foi surpreendida com a presença do personal de Gracyanne Barbosa. O profissional foi convidado para participar do vespertino, nesta segunda-feira, 29, e contar detalhes do seu caso com a influenciadora digital fitness, agora ex do cantor Belo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do SBT conta que não sabia que o educador físico estaria na sede da emissora para participar do seu programa.

Em uma das edições do Fofocalizando, a dona do meme "Sou toda natural, bonita pra caramba", afirmou que Gilson estava participando de podcasts e dando entrevistas para se manter na mídia e garantir vaga em A Fazenda, reality show do qual ela participou no ano passado.

"Sim, eu falei do Gilson, só que ele ia para A Fazenda, isso mesmo. Então, quando eu descobri que ele tava no SBT, eu tomei um [susto], eu gelei e falei: 'Ai meu Deus, eu falei mal, meio mal dele'. E depois encontrando no palco, também fica um climão, é meio assim", revela.

Apesar do climão, Cariúcha comentou o polêmico envolvimento do personal com Gracyanne Barbosa enquanto ele ouvia tudo. "Mas depois a gente foi se soltando, foi muito descontraÍdo, eu fui deixando ele ir mais à vontade, ele também foi me respondendo e aí deu tudo certo", diz.

A apresentadora, que ficou famosa após surgir em uma reportagem do Profissão Repórter, da Globo, em 2009, opina que Gilson deve aproveitar a visibilidade que seu affair com a musa fitness está o proporcionando para agarrar as oportunidades na TV.

"E ele tá certo, ele tem que agarrar as oportunidades da vida, né? Tem que fazer igual a mim, fazer do limão uma limonada. A vida tá aí. A vida é feita de oportunidades. A pessoa tem que pegar, segurar e agarrar as oportunidades que a vida dá. E ele tá agarrando, ele tá certo. Praticamente jogaram ele nisso. Jogaram ele no meio disso tudo, então ele tem que agarrar mesmo", finaliza.