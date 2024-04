Carolina Dieckmann declara torcida por Davi: ‘Brasil avança junto’

A atriz Carolina Dieckmann torce para a vitória de Davi na grande final do BBB 24 e escreve texto para falar sobre ele

A atriz Carolina Dieckmann demonstrou a sua torcida por Davi na final do BBB 24, da Globo. Na noite desta terça-feira, 16, ela fez um post nas redes sociais para falar sobre a trajetória do brother e comentar sobre a possível vitória dele no reality show.

"Audácia: substantivo feminino. 1. tendência que dirige e incita o indivíduo a, temerariamente, realizar ações difíceis, desprezando obstáculos e situações de perigo; ousadia, intrepidez, denodo. 2. qualidade de quem ou do que se caracteriza pela inovação, pelo arrojo, em oposição ao já estabelecido e aceito. Davi não aceitou o roteiro pré-concebido pra um homem como ele, ou seja, preto. Pobre. Periférico", disse ela.

E completou: "Davi, aos 21, foi tomado pela coragem de um guerreiro, e arrasta com sua existência -e resistência- uma imensidão que se reconhece nele. Se davi ganhar, o Brasil avança junto!!!".

Carolina Dieckmann já falou sobre a namorada de Davi

A atriz Carolina Dieckmann, que já declarou sua torcida para Davi vencer o BBB 24, da Globo, mandou um recado especial para Mani Reggo, namorada do brother. Através das redes sociais, a artista revelou desejo em visitar a barraca de lanches da empreendedora na Bahia.

Recentemente, Mani lançou o "X-Calabreso" em homenagem ao companheiro, que usou o termo dentro do reality show durante um atrito com o participante Lucas Henrique. A novidade, inclusive, tem sido o grande sucesso do empreendimento.

"Estou aqui com a Fafa, e queremos comer o hambúrguer da mulher do Davi. Onde é que compra? É lá na Bahia, né? Temos que ir para lá comer. Eu vi alguém comendo esse hambúrguer e estou desejando", declarou Carolina Dieckmann em seu Instagram oficial.

A namorada de Davi, por sua vez, retribuiu o carinho da atriz e a convidou para visitá-la. "Oi Carol, vai ser um prazer receber você aqui em Salvador para comer o melhor X-Calabreso do mundo. Vou te aguardar lá na barraquinha. Um beijo minha linda, fique com Deus", declarou Mani Reggo em suas redes.

Feliz com a mensagem da empreendedora, a artista afirmou que fará uma visita a namorada de Davi em Salvador, na Bahia. "Mani, vamos comer o X-Calabreso", disse Carolina Dieckmann.

Vale lembrar que Mani Reggo já recebeu a visita especial de Jacira Santana, mãe do ex-BBB e economista Gil do Vigor. Na ocasião, ela registrou o momento e mostrou aos seguidores que estava na barraca de lanches mais famosa da Bahia atualmente.