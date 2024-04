Thaila Ayala faz declaração para Sophie Charlotte após anúncio de separação

Após anúncio de separação de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, Thaila Ayala faz declaração para a atriz e celebra aniversário dela

Em meio ao anúncio do fim de seu casamento com Daniel Oliveira, Sophie Charlotte ganhou uma declaração de aniversário de sua amiga próxima, a atriz Thaila Ayala. Sim, o término da famosa foi dado justo nesta segunda-feira, 29, dia em que completou 35 anos, mas mesmo assim foi homenageada.

Em sua rede social, a esposa de Renato Góes relembrou momentos importantes com a colega de profissão, que está no ar em Renascer como Eliana, e mostrou como são bem próximas, dividindo coisas bem íntimas de sua vida pessoal. No casamento ou conhecendo os filhos de Thaila, Sophie surgiu ao lado da amiga.

"Que seu novo ano seja forte, belo e doce como um jambeiro minha comadre! Te amo! Feliz vida", desejou a mamãe de Francisco e de Tereza para a mamãe de Otto, filho dela com o ex-marido Daniel Oliveira.

Para quem não sabe, nesta segunda-feira, 29, a assessoria de imprensa do ex-casal revelou o fim do casamento, mas sem dizer o motivo. Os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma mensagem de Daniel Oliveira no aniversário de Sophie Charlotte, quando ele falou do relacionamento deles no passado.

