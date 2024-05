Em Cannes, Maya Massafera coloca pernas pra jogo em look chiquérrimo

Em sua estreia publica após transição, Maya Massafera coloca pernas definidas pra jogo em look chiquérrimo no Festival de Cannes; confira!

A influenciadora digital Maya Massafera marcou presença em mais um dia do Festival de Cannes 2024, na França. Nesta segunda-feira, 20, a famosa mostrou seu look chiquérrimo para aproveitar seu primeiro evento público desde que mostrou o resultado de sua transição ao público.

Em seu perfil oficial do Instagram, Maya surgiu belíssima com um look todo assinado pela Chanel. A estrela apostou em um lindo vestido preto estampado com o símbolo da grife francesa, além de lindos detalhes em prata em seu peito. O destaque, no entanto, foi para sua perna definida, que ficou à mostra na fenda profunda do vestido

Ela ainda apostou em acessórios lindíssimos, como um bracelete preto e bolsa diferentona em formato de caça-níquel. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com os cliques, feito à beira-mar em um dia nublado.

"Cada dia mais linda e fabulosa", disse um internauta. "Fashionista", disparou outro. "Que look é esse??? QUEROOO!!! AMEI!!! SUPERANDO O INSUPERÁVEL!!", declarou mais um.

Vale lembrar que Maya Massafera também esteve no Festival de Cannes no último domingo, 19. Na ocasião, ela apostou em um modelo preto nada básico da grife francesa Yves Saint Laurent, com decote profundo que deu destaque para sua silhueta.

Internautas questionam o silêncio de Maya Massafera

A influenciadora digital Maya Massafera, que era conhecida como Matheus Mazzafera, voltou às redes sociais há poucos dias após passar pela transição de gênero. Porém, ela ainda não falou nada. Em seus posts, ela apenas apareceu em fotos e vídeos em silêncio. Com isso, os internautas questionaram qual é o mistério sobre a voz dela.

Nos comentários dos posts, os internautas questionaram o silêncio de Maya. “Queria ver ela falando sem filtro ou Photoshop”, disse um fã. “Ela não fala mais? Só posta foto?”, declarou outro. “Estou ansiosa para ouvir a voz dela”, comentou mais um. “Será que ela ficou muda ou está em fase de adaptação a voz?”, questionou outro.

De acordo com o colunista Leo Dias, Maya Massafera ainda não pode falar na internet sobre sua transição de gênero. Ela está em silêncio porque está negociando com plataformas de streaming para criar um documentário sobre sua transição de gênero. Até que o acordo seja fechado, ela deve ficar em silêncio sobre o seu processo de mudança.