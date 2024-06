Ana Paula Siebert esclarece por que não beija Roberto Justus em público

Nas redes sociais, Ana Paula Siebert explicou o motivo de não beijar Roberto Justus em público e respondeu quem é o 'provedor' da casa; veja

Nesta terça-feira, 25, Ana Paula Siebert usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores sobre seu casamento com Roberto Justus. Entre diversas perguntas, ela esclareceu o motivo de não beijar o empresário em público.

“Eu sempre sou perguntada sobre isso. Se eu ficasse dando beijo nele, um cafuné: ‘Ai que vocês que se beijando em público’. Eu acho que se beijar em público é algo sério. Uma coisa que eu acho muito feio é casal que fica se amassando em público. Eu não gosto, não dá, né? Eu acho muito feio. Não é todo mundo que está acostumado. Não sei, gente, é algo que não é de mim, não precisa”, iniciou ela nos Stories do Instagram.

“Tem lugar para se beijar, tem lugar para fazer o que quiser. Agora, na frente de crianças e de outras pessoas, ficar o tempo inteiro se abraçando e se beijando... Se abraçar, sim, mas se beijar e se agarrar estraga. Eu não gosto, não acho legal. Então, é por isso. Mas fiquem tranquilos, está tudo bem entre a gente”, continuou.

Ainda entre respondendo às perguntas, Ana Paula respondeu se o marido tem a cultura de ser o ‘provedor’ da casa. “Eu acho que cada casal tem a sua fórmula; não existe um certo e errado, especialmente nos dias de hoje, né? O mundo mudou muito. Antigamente, as mulheres não trabalhavam, mas hoje em dia muitas mulheres trabalham e ganham mais do que seus maridos. Já não existem mais essas diferenças salariais entre homens e mulheres. No nosso caso, o Roberto tem essa cultura de ser o provedor, e eu trabalho para ter minhas próprias coisas e gastar como quiser. Tenho respeito pelo que é dele, mas ele cuida das questões da casa”, compartilhou.

Ana Paula Siebert fala sobre festa da filha de Ticiane Pinheiro

A influenciadora digital Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de Manuella Pinheiro Tralli, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. Ao lado do marido, o empresário Roberto Justus, a loira foi com a filha deles, Vicky Justus, à festa luxuosa na sexta-feira, 21, em um buffet em São Paulo.

Assim como o amado, que falou sobre ter marcado presença no evento da ex-mulher com o apresentador global, Ana Paula Siebert também postou registros da celebração com tema de Enrolados, da Disney. Além de exibir alguns detalhes encantadores da decoração, a loira exibiu os cliques de sua herdeira com Manuella e Rafaella Justus.

"Rapunzel. Ontem foi dia de comemorar a vida da Manu! Que Deus te ilumine muito sempre! Eu admiro muito o amor delas pela @rafapinheirojustus fofuras", escreveu a influenciadora ao fazer o álbum das fotos fofíssimas em sua rede social.