Maya Massafera: internautas questionam o silêncio da influencer

“Ela não fala mais? Só posta foto?”, disse um internauta ao questionar o silêncio de Maya Massafera. Saiba quais são os rumores

A influenciadora digital Maya Massafera, que era conhecida como Matheus Mazzafera, voltou às redes sociais há poucos dias após passar pela transição de gênero. Porém, ela ainda não falou nada. Em seus posts, ela apenas apareceu em fotos e vídeos em silêncio. Com isso, os internadas questionaram qual é o mistério sobre a voz dela.

Nos comentários dos posts, os internautas questionaram o silêncio de Maya. “Queria ver ela falando sem filtro ou Photoshop”, disse um fã. “Ela não fala mais? Só posta foto?”, declarou outro. “Estou ansiosa para ouvir a voz dela”, comentou mais um. “Será que ela ficou muda ou está em fase de adaptação a voz?”, questionou outro.

De acordo com o colunista Leo Dias, Maya Massafera ainda não pode falar na internet sobre sua transição de gênero. Ela está em silêncio porque está negociando com plataformas de streaming para criar um documentário sobre sua transição de gênero. Até que o acordo seja fechado, ela deve ficar em silêncio sobre o seu processo de mudança.

Maya Massafera exibe vídeo de ensaio fotográfico com look transparente

A influenciadora digital Maya Massafera impressionou os seguidores nesta terça-feira, 14, ao publicar novos registros de um ensaio fotográfico especial. Ela, que está de volta às redes sociais após passar um período afastada, surgiu belíssima mais uma vez usando um longo vestido branco para realizar os cliques.

Em seu perfil oficial no Instagram, Maya compartilhou um vídeo mostrando os bastidores da produção, que já havia arrancado elogios dos admiradores anteriormente. Deitada em uma banheira, a famosa posou para as câmeras com o look quase transparente e complementou o visual com acessórios em cristal, salto alto e uma bolsa em formato de concha do mar.

No registro, a influenciadora aparece sendo maquiada e produzida por profissionais da área. Esbanjando beleza e simpatia, Maya Massafera não poupou sorrisos dentro e fora das câmeras.

Os bastidores do ensaio fotográfico renderam mais elogios à ela. "Está um deslumbre", comentou um internauta. "Amei! Espetáculo", disse outro. Maya Massafera aproveitou para agradecer o produtor de moda Yan Acioli: "Te amo. Obrigada por me fazer sentir bem", declarou ela.