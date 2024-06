André Luiz Frambach arranca suspiros na praia e Larissa Manoela reage: "Uma paisagem dessa"

André Luiz Frambach arranca suspiros da web em fotos na praia e sua esposa, Larissa Manoela, reage aos cliques; confira!

O ator André Luiz Frambach passou um dia delicioso na praia com sua esposa, a atriz Larissa Manoela, e aproveitou para atualizar suas redes sociais com fotos encantadoras. Nesta quinta-feira, 20, o famoso abriu um álbum de fotos do passeio e arrancou suspiros com seu corpão.

Em seu perfil oficial do Instagram, André apareceu sem camisa e colocou a cara no sol ao posar em frente ao mar. No registro, ele deixa seu abdômen definido em evidência e deixou a web com queixo caído. "Um dia desses simples e por isso muito especial", escreveu ele na legenda da publicação.

Larissa Manoela, por sua vez, se derreteu nos comentários e reagiu às fotos do marido. "Uma paisagem dessa hein, e eu nem tô falando do céu e do mar". Seus seguidores logo rasgaram elogios também. "Larissa não passa vontade viu", opinou um internauta. "Muito gato, fala sério", disse outro. "Perfeito", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

André Luiz Frambach e Larissa Manoela completaram 6 meses de casamento

Na última segunda-feira, 17, Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram seis meses de casamento. E em celebração dessa data especial, a atriz compartilhou um vídeo encantador do casal, que curtiu um dia de praia juntinhos, e aproveitou para celebrar o marco com os seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu agarradinha em seu amado, enquanto juntos eles curtiam um banho de sol e um refresco no mar. No vídeo, Larissa e André esbajaram fofura ao fazerem caras e bocas para a câmera, além de trocarem carícias.

Na legenda, a atriz fez questão de se declarar para o marido e celebrar seus seis meses de união. "Nossa história de amor é a minha favorita. E não porque ela é como as de conto de fadas que são perfeitas e terminam com um final feliz. 1º porque a nossa não existe um fim e 2º porque ela é sim per (feita) pra nós. Porque nós escolhemos contá-la dia após dia e por isso ela continua a ser escrita. Há 6 meses escrevemos nosso capítulo favorito até agora. Dizem que casar não é só maravilhas. A gente passa por altos e baixos mas a gente escolhe passar por isso junto e aí eu penso, isso não é uma maravilha? Sorte de quem encontra sua diferente metade até porque se fôssemos iguais que graça teria?", iniciou Larissa.

E continuou: "Temos sim muitos pontos em comum mas estamos certos de que se um dia encontrássemos alguém como nós não nos aguentaríamos hahahah. E é por isso que a gente se escolhe na diferença também. A gente vive. A gente sonha. A gente luta. A gente ama! E como ama. Ama até os pontos negativos porque aprendemos com os nossos erros e queremos sempre nos tornar seres humanos melhores. Amamos cada detalhe. Cada segundo. Cada instante! Viver a vida contigo é benção e agradecer por ela todos os dias é prioridade. TE AMO INFINITO".