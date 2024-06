Cesar Tralli mostra que é gente como a gente e leva marmita para o trabalho

Cesar Tralli mostrou nas redes sociais que é gente como a gente e também leva marmita para comer durante o intervalo do trabalho

Em suas redes sociais, Cesar Tralli sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 20, o jornalista da Rede Globo mostrou que é gente como a gente ao compartilhar fotos de sua marmita no trabalho.

Em seu Instagram, o famoso publicou duas fotos. Na primeira, é possível ver um pote com salada. E, na segunda foto, Tralli mostrou que o cardápio do dia foi filé de peixe. Além disso, é possível notar o crachá profissional de César em ambas as imagens.

Cesar Tralli também mostrou que seu dia de trabalho é corrido e que ele não tem muita hora para comer. "Almojanta", escreveu ele, juntando as palavras almoço e janta.

Declaração

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou 48 anos de vida recentemente, e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista Cesar Tralli.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, compartilhou duas fotos em que aparece ao lado da esposa e se declarou para a mãe de sua filha, Manuella, que está com quatro anos.

"Parabéns pelo seu niver, meu amor. As meninas vivem dizendo que você 'é a melhor mãe do mundo'. Assino embaixo. E complemento: É a melhor companheira e esposa do mundo. Amo muito você", escreveu ele, que é padrasto de Rafaella Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus.

Os fãs de Tralli deixaram mensagens de felicitações para Ticiane nos comentários. "Lindos. Parabéns para Tici. Que Deus abençoe ela", disse uma seguidora. "Parabéns, Deus abençoe sempre. Muita paz, saúde, alegria e felicidades", escreveu outra. "Feliz aniversário @ticipinheiro. Lindo esse casal. Deus abençoe", falou uma terceira.

Vale dizer que Ticiane viajou com a família para Ibiúna, São Paulo, com a família e surgiu em clima de romance com o marido, Cesar Tralli. Nos Stories do Instagram, a apresentadora postou uma foto dando um beijo no marido em meio à natureza.