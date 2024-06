Gracyanne Barbosa revela curiosidades sobre sua dieta: '40 ovos'

Nesta quarta-feira, 26, Gracyanne Barbosa revelou algumas curiosidades sobre a dieta que faz para manter o corpo definido

Em suas redes sociais, Gracyanne Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina regrada com muito exercício físico e dieta para manter o corpo definido e em forma. Nesta quarta-feira, 26, a musa fitness contou uma situação inusitada que passou na academia.

"Gente, estava treinando e conversando com uma amiga. Ela estava me contando que tinha um rapaz lá muito sem noção, que estava soltando pum pela academia inteira e empesteando a academia. Eu falei para ela: 'Bem que eu estou sentindo o cheiro'. Isso é muito sem noção, muito desagradável", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a famosa confirmou que a dieta para manter os músculos pode, de fato, causar gases. "Assim a gente sabe que quem faz dieta come muita batata doce, ovo e um monte de coisa e, às vezes, solta um punzinho aqui, outro ali, mas ninguém merece ficar sentindo esse cheiro, né? Eu, por exemplo, como 40 ovos por dia, como um monte de batata doce e eu não passo por isso, não", afirmou.

Para concluir, Gracyanne afirmou que conta com o auxílio de um remédio quando se sente estufada. "As minhas marmitas têm muitos ovos, muita batata doce e isso pode aumentar os gases e o estufamento. Só que eu não tenho tempo para ter estufamento, não, gente. Não estou dizendo que é errado soltar pum, ter estufamento, todo mundo está sujeito a isso. Só que é inconveniente ficar soltando por aí e fazendo com que os outros sintam o cheiro", finalizou.

Topless

A musa fitness Gracyanne Barbosa roubou a cena na rede social na terça-feira, 25, ao postar uma foto de um ensaio deslumbrante que protagonizou em uma praia. Dispensando a parte de cima do biquíni, a famosa chamou a atenção ao exibir sua famosa marquinha de bronzeado de fita.

Parecendo uma obra de arte, a ex-esposa do cantor Belo apareceu fazendo carão e sendo iluminada pelo sol. De chapéu na cabeça, a influenciadora fez pose e se destacou com seu bronzeado na paisagem de tons terrosos.

"A vida não para esperando você se lamentar, ela continua. Não perca tempo, viva, siga em frente, corra atrás dos seus sonhos, busque o que te faz feliz", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Que fotão! A modelo é a mais perfeita", escreveu um seguidor.