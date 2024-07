Ivete Sangalo erra nome de fã e surpreende com reação após ajuda do público

A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento inusitado durante show em uma festa de São João em Itabuna, na Bahia, Veja o vídeo!

A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento inusitado na última sexta-feira, 28. Durante show em uma festa de São João em Itabuna, na Bahia, a artista se atrapalhou toda para entender o nome de um fã.

"Não é? E você, como é teu nome? Romário? Samário? João Mário? Você aí, um abraço pra você! João Mário, Somário, Sumário, Sumário de urina... Aaaah, tenha santa paciência! Jomário? Zé Mário? Cadê sua mãe, que eu vou perguntar à ela? Jomário? Gemário? Jomário? Romário? Ah, meu irmão, você aí de boné, simpático!", começou a cantora tentando todos os nomes possíveis, mas sem conseguir acertar o nome do fã.

Em seguida, o público inicia um coro com o nome do rapaz e ela consegue entender. "Ah, Jamaico? P****, Jamaicoooooo! Logo você! Gigi, puxa uma linha de baixo aí pra Jamaico", concluiu a artista que começou a cantar a música Stir It Up de Bob Marley em seguida.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Neblina (@danielneblina)

Ivete Sangalo comemora formatura do filho

Recentemente, Ivete Sangalo usou as redes sociais para comemorar a formatura do filho mais velho, Marcelo. O menino, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady, se formou no ensino fundamental em uma escola bilíngue em Salvador, na Bahia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora publicou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto do herdeiro, que veste um look todo preto, durante o evento da escola. Na legenda da publicação, ela o parabenizou.

"Meu amor, minha vida, meu filho. Novos passos e a minha torcida será sempre sua. Muito aprendizado, muitas novas experiências e desafios. Estou ao seu lado, certa de que suas conquistas serão gigantes como você. Marcelo", escreveu a cantora.