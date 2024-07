Eliana reage ao ver recado de Ivete sobre o The Masked Singer

A apresentadora Eliana substitui Ivete Sangalo no comando do The Masked Singer e responde recado da cantora na internet: ‘De coração’

A apresentadora Eliana respondeu ao recado da cantora Ivete Sangalo sobre a mudança no programa The Masked Singer Brasil, da Globo. A loira vai substituir a morena na temporada de 2025. Com isso, Ivete escreveu um recado carinhoso para passar ao bastão para a colega e Eliana fez questão de responder.

No post no Instagram, Ivete disse: "Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais! Um cheiro".

Então, Eliana comentou: "Obrigada Veveta!! Sinto que é de coração. Agora vou animar a família brasileira do domingo, no The Masked. Vem gente!!! Vai ser demais! Amei a foto da entrevista para meu programa lá Las Vegas, ainda bem que o tempo nos fez bem".

Além do The Masked Singer, Eliana também assume o comando do programa Saia Justa, no GNT, que estreia a nova temporada em agosto.

Eliana no Fantástico

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. Neste domingo, 30, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela. Saiba mais aqui.