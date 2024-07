Projeto de Davi na Globo revelado por ex-BBB não existe, diz jornal

Ex-BBB Davi Brito anunciou futuro programa na Globo, mas emissora não possui projeto artístico com o campeão do reality; entenda

Recentemente, Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, agitou as redes sociais ao revelar que, em breve, terá um novo projeto na emissora. Sem contar muitos detalhes, o ex-brother garantiu que tem bastante novidades para compartilhar com o público.

"A gente está pensando em um novo programa que vai sair na Globo. Estamos adquirindo as estratégias para poder trazer essa novidade. Será logo, em breve, mas é segredo, não posso contar muita coisa ainda", disse ele em entrevista ao 'Alô Alô Bahia'.

O suposto programa anunciado por Davi, no entanto, não é de conhecimento da Globo. De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do 'F5', a emissora não possui qualquer projeto artístico com o vencedor do reality show, exceto participações em atrações da casa, ao menos por enquanto.

Segundo o jornal, o contrato de Davi Brito com a emissora carioca será renovado até o fim deste ano, com foco em aproveitar a popularidade do ex-brother nas redes sociais, mas sem previsão de novos projetos nas telinhas.

Além disso, o jornalista ainda revelou que a Globo tem se incomodado bastante com especulações espalhadas por equipes de ex-participantes do BBB. Recentemente, surgiram rumores de que Beatriz Reis teria um quadro no 'Fantástico' similar ao 'Me Leva Brasil', apresentado por Maurício Kubrusly durante quase duas décadas - a informação também não procede.

Até o momento, a única ex-BBB da edição que realmente fez testes para uma vaga na emissora foi Alane Dias, que tenta um papel no elenco de 'Volta por Cima', próxima novela das sete.

Davi detalha sonhos realizados com prêmio do BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo sobre o prêmio final de R$ 2,92 milhões e revelou que já começou a realizar alguns sonhos de sua vida. Ele, que está construindo sua casa própria do zero na Bahia, contou que também tem ajudado sua família.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother explicou que comprou um apartamento para a mãe, Elisangela Brito, e para o pai, Demerval. Já para Raquel, a irmã que cuidou de suas redes sociais durante o reality show da TV Globo, ele está arcando com os gastos da primeira habilitação; confira mais detalhes!