Rafaella Justus surge com look estiloso em dia de praia: "Muito linda"

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, ganhou elogios dos seguidores ao surgir com um look estiloso na praia

RafaellaJustus, de 14 anos, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar um clique de sua viagem. Ela viajou com o pai, o empresário Roberto Justus, para curtir as férias em Miami, nos Estados Unidos.

Na foto postada no feed do Instagram, a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro aparece toda estilosa, usando um biquíni e um short xadrez, nas cores azul e branco, uma camisa e óculos escuros, enquanto aproveitava o dia ensolarado na praia.

Os fãs exaltaram a beleza de Rafaella nos comentários. "Muito linda", disse uma seguidora. "Rafinha como sempre arrasando", escreveu outra. "Amei o look, linda demais!", falou uma fã. "Menina elegante", comentou mais uma.

Enquanto Rafa está viajando com o pai, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta última quarta-feira, 3, para contar que está com saudade da filha. Através dos Stories do Instagram, a apresentadora da Record TV divulgou uma foto da herdeira e falou sobre a falta que sente dela. "Bom dia! Acordei com muitas saudades da minha princesa que está de férias com o pai! Te amo muito, Rafa! Aproveite", escreveu a famosa.

Rafaella Justus em Miami - Reprodução/Instagram

