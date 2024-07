Zezé Motta marca seu império na arte e analisa trajetória: 'Faria tudo novamente'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Zezé Motta analisa momentos marcantes de sua carreira e reforça amor pela profissão

Cercada de familiares e amigos, como o casal de atores Lázaro Ramos (45) e Taís Araujo (45), Zezé Motta comemorou, no Rio de Janeiro, o importante marco de 80 anos de vida com uma festa à altura de sua gigante importância para as artes brasileiras.

“É um privilégio chegar aos 80 com saúde, com trabalho e com prestígio. Com a maturidade, a gente sofre menos. A idade traz sabedoria e a gente acerta mais. Tudo caminha para melhor, estou muito feliz e realizada de chegar aos 80 anos dessa forma, vivendo e aproveitando a vida como ela tem que ser”, define a estrela da noite em papo exclusivo com a CARAS.

Ao fazer um balanço desse ciclo, Zezé avalia que muita coisa mudou ao longo do tempo, e para melhor. “Sinto que hoje tenho trabalhado muito mais que no passado. Tive algumas fases na minha carreira, anos 1970 e 1980, que foi aquele auge, depois a coisa foi acalmando, já tive fases sem trabalho, mas nunca parei”, conta a atriz e cantora, que, só na pandemia de covid-19, fez mais de 70 lives.

Além de estrelar filmes, novelas e séries, a veterana também tem sido muito requisitada para campanhas publicitárias. “Fico muito feliz e lisonjeada de estar à frente de marcas e sendo referência para muitas mulheres negras e da minha idade. Tenho adorado a minha fase garota-propaganda”, diverte-se ela, cheia de vitalidade.

A musa ainda divide o tempo com seu trabalho na militância. Todo mês, Zezé está em um lugar diferente do País, participando de seminários e conferências do movimento negro. “Fico muito cansada, mas na minha idade se parar é pior. Então, digo sim para quase tudo”, revela a diva.

Referência na luta contra o racismo e o etarismo, a atriz já defendia o que acreditava antes mesmo da discussão sobre os temas entrarem em pauta. E pagou um preço alto por isso. “Como tudo na vida tem seu ônus e bônus, mas não me arrependo de nada, muito pelo contrário, faria tudo novamente, aliás, continuo nessa luta, que é diária".

"Claro! Já tivemos grandes avanços, mas precisamos de mais, e faço com muito prazer e amor. E usar a arte para isso é a melhor forma de resposta”, acredita a estrela, que se emociona quando uma atriz da nova geração diz que a teve como inspiração.

Somando funções e mais ativa do que nunca, Zezé é um exemplo de vitalidade. “Confesso que sou

uma mulher muito vaidosa (risos), gosto de ter esse cuidado com o meu corpo e mente. Eu me cuido, e entre esses cuidados estão as minhas aulas de alongamento com personal trainer três vezes por semana. Apesar de trabalhar bastante, tenho os meus dias de descanso com minha família e amigos, o que faz repor todas as energias. E, claro, alimentação regrada e boa noite de sono é imprescindível”, ensina a aniversariante.