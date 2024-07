Ticiane Pinheiro celebra aniversário da mãe, Helô: 'Garotinha de Ipanema'

Completando 81 anos de vida, Helô Pinheiro recebeu uma homenagem de aniversário bastante especial da filha, Ticiane Pinheiro

Dia de comemoração na família de Helô Pinheiro! A eterna 'Garota de Ipanema', que completa 81 anos neste domingo, 7, foi surpreendida com uma bela homenagem de aniversário da filha, Ticiane Pinheiro, nas redes sociais.

Em celebração a data especial, a apresentadora da Record TV publicou duas fotos recentes ao lado da mãe e ressaltou o quanto se inspira na matriarca. "Vivaaa 07/07, minha mãezinha. A mulher mais linda e mais maravilhosa do mundo. Minha eterna inspiração, meu orgulho, minha confidente, meu exemplo", iniciou a jornalista.

"Feliz aniversário mãezinha, que vc tenha sempre muita saúde, amor, alegria, sucesso e que continue com essa energia , essa vitalidade que deixa todos à sua volta radiantes!!! Que alegria te ver completar 81 anos desse jeito, cheia de vida , parecendo uma ‘garotinha de ipanema’, rs! Que seja um ano incrível na sua vida e saiba que sempre estaremos comemorando suas vitórias", completou Ticiane Pinheiro.

Na noite de sábado, 6, a esposa do jornalista César Tralli mostrou que as comemorações se iniciaram antecipadamente. Em seu Instagram oficial, Ticiane revelou que a família celebrou o novo ciclo de vida de Helô Pinheiro com uma festinha intimista.

A apresentadora abriu o álbum de fotos da ocasião especial e mostrou alguns detalhes de como foi a comemoração. Nas imagens publicadas por Tici, é possível perceber que a decoração contou com balões nas cores azul, branco e cinza - puxando para o prata. Além disso, a aniversariante também ganhou um bolinho e posou ao lado da família.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Cesar Tralli faz declaração para Helô e Ticiane Pinheiro

Cesar Tralli usou as redes sociais para fazer uma declaração especial para sua esposa, Ticiane Pinheiro, e para sua sogra, Helô Pinheiro.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista da TV Globo postou uma foto ao lado das duas e falou sobre a admiração que sente por elas. Além disso, ele citou um trecho da música 'Garota de Ipanema', que teve a veterana como inspiração.

"'Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça… É ela menina que vem e que passa'… Felicidade em dobro. Duas mulheres encantadoras. Divertidas, guerreiras, amorosas. Eu realmente me sinto muito privilegiado pela companheira e pela sogra que a vida me proporcionou. Admiro demais as duas", afirmou o jornalista no começo do texto.

Tralli seguiu o texto exaltando a esposa e a sogra. "São mulheres que me ensinam o tempo todo a ser um homem, um pai e um ser humano melhor. Amo muito vocês. Afinal… 'O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amooorrrr…'", finalizou.