Quem deve ganhar a Dança dos Famosos? Vote e escolha a melhor dupla

Amaury Lorenzo, Lucy Ramos e Tati Machado se enfrentam na final da Dança dos Famosos neste domingo, 7; vote na enquete e escolha o campeão!

A Dança dos Famososchega ao fim neste domingo, 7, em uma disputa entre Amaury Lorenzo (39), Lucy Alves (38) e Tati Machado (32). Ao lado de suas duplas, as celebridades vão dançar nos ritmos Tango e Samba. Decida na enquete quem merece levar o troféu para casa.

VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA O CAMPEÃO DA DANÇA DOS FAMOSOS!

Quem deve ganhar a Dança dos Famosos? Amaury Lorenzo e Camila Lobo

Lucy Alves e Fernando Perrotti

Tati Machado e Diego Maia

A final da Dança dos Famosos acontecerá em duas etapas no Domingão com Huck . Antes da transmissão da programação de futebol, o apresentador Luciano Huck (52) fará um aquecimento com todos os ex-participantes da temporada, relembrando os melhores momentos.

Para animar a plateia, Lexa (29) e MC Daniel (25) comandarão um musical com participação do grupo de dança Oz Crias. Matheus Fernandes (32) também cantará seus sucessos, e, enquanto isso, Livia Andrade (41) vai mostrar os bastidores da preparação dos finalistas para o grande momento.

Leia também: Lucy Alves revela que Dança dos Famosos mudou seus shows: 'Me descobri'

Na segunda parte, as duplas irão dançar ao som de Tango e, depois, o Samba, que terá uma participação especial de Xande de Pilares (54) para cantar as músicas. Para o júri o artísico, as apresentadoras Ana Maria Braga (75) e Eliana (51) vão compor a bancada, ao lado de Ana Botafogo (66), Carlinhos de Jesus (71) e Zebrinha (68).

Além dos cinco componentes do júri, a plateia do Domingão e o público de casa também poderá votar em sua dupla favorita. Para os telespectadores, os votos para escolher o grande campeão da edição podem ser feitos através do site do Gshow.

CONFIRA FOTOS DAS DUPLAS FINALISTAS DA DANÇA DOS FAMOSOS NO INSTAGRAM: