Tony Ramos relembra susto após cirurgias de emergência: 'Acordei na UTI'

Recuperado de duas cirurgias no cérebro, o ator Tony Ramos contou que levou um susto ao acordar no hospital e se deparar com a situação

Recentemente, o ator Tony Ramos precisou realizar duas cirurgias de emergência no cérebro para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano - após passar mal. Agora, já recuperado, o veterano recordou o momento em que acordou no hospital, já depois dos procedimentos.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Tony revelou que a esposa, Lidiane Barbosa, foi quem o encontrou desacordado no quarto. "Quando comecei a me demorar para sair para a filmagem, ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado", declarou o artista, ressaltando que só soube do ocorrido através da mulher, que relatou a situação na unidade de saúde.

"Eu não me lembro de nada do que aconteceu. Quando acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias, a Lidiane me contou o que tinha acontecido, levei um susto e pedi para ler as notícias que tinham saído sobre o meu caso. Eu tô repetindo tudo o que a minha mulher me contou, eu mesmo só me lembro do que aconteceu quando acordei na UTI, depois de o pior já ter passado", relembrou Tony Ramos.

O artista, de 75 anos, recebeu alta hospitalar no dia 24 de maio. Desde que saiu da UTI, no dia 21 do mesmo mês, ele tem feito fisioterapia diariamente. Tony, inclusive, já retornou normalmente aos trabalhos.

Ainda no bate-papo com a jornalista, o ator revelou que sempre priorizou a saúde, uma vez que depende dela para conseguir trabalhar. "Nunca deixei de fazer exercícios aeróbicos, musculação. E mantenho minha vacinação sempre em dia. Eu e a Lidiane", explicou.

Tony Ramos emociona Lilia Cabral com homenagem

A atriz Lilia Cabral, convidada do programa 'É De Casa' deste sábado, 6, foi surpreendida ao vivo com uma homenagem bastante especial. Durante a atração matinal da TV Globo, a artista se deparou com uma declaração do ator e amigo de longa data Tony Ramos.

Visivelmente emocionada, a veterana não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir a bela mensagem do colega de profissão. "Vim falar pra você o quanto te admiro e te respeito. Acabamos um filme há pouco, e o principal foi reencontrar você. Parabéns pela sua trajetória, sua obra e coragem e, principalmente, pela pessoa transparente que você é", declarou Tony Ramos.

Ao final do vídeo enviado pelo ator, Lilia Cabral celebrou o presente: "Isso é pra botar na agenda: Tony fez uma declaração inesquecível", disse a atriz, que também não poupou elogios ao amigo. "Tenho uma admiração tão grande. Ele faz parte da minha história, da TV, de todas as coisas. Faz parte da história de todo mundo", declarou ela.