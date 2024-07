Como está Sérgio Reis? Cantor atualiza quadro de saúde após cirurgia

O cantor Sérgio Reis precisou realizar uma cirurgia após alguns exames de check up indicarem problema no stent do artista

O cantor Sérgio Reis usou as redes sociais na noite de sábado, 6, para atualizar os fãs a respeito de seu quadro de saúde após realizar um cateterismo. Nos últimos dias, durante exames de check up, os médicos perceberam um problema no stent do artista, que prontamente permaneceu em repouso para a cirurgia.

Assim que acordou do procedimento, já em recuperação, Sérgio apareceu em seu Instagram com muito bom-humor para tranquilizar o público e afirmar que tudo ocorreu muito bem. "Saí da mesa cirúrgica agora, coloquei dois stents, quatro bombas, dezoito copos de pinga...", brincou o sertanejo, de 84 anos.

"Já estou bom. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Vão ter que me aguentar cantando e muito ainda! Obrigado pelas orações", completou Sérgio Reis. A notícia de que o cantor precisaria se afastar dos palcos no fim de semana para cuidar da saúde foi publicada nas redes sociais na sexta-feira, 5, por sua assessoria de imprensa.

"Informamos que no último dia 03/07/2.024 o cantor SÉRGIO REIS compareceu ao Hospital Sírio Libanês para um “check-up” e exames de rotina. Foi constatado um problema em um Stent, razão pela qual, haverá a necessidade da realização de um cateterismo para solucionar o problema. Por este motivo, o cantor deverá ficar em repouso absoluto por 05 dias. Sendo assim, os shows dos dias 06/07 na cidade de Bálsamo – SP e 07/07 na cidade de São José da Barra – MG foram cancelados e, nova data será reagendada assim que o cantor receber alta. Agradecemos a compreensão de todos!", disseram.

Sérgio Reis relata perrengue durante viagem

Recentemente, Sérgio Reis contou um perrengue que passou durante uma viagem. Após exagerar no café da manhã antes de embarcar para mais um compromisso profissional, o intérprete de Panela Velha não contava com as consequências de combinações alimentares e teve uma indisposição a milhares de metros de altura.

"Saí de Goiás para a Bahia de madrugada, em um monomotor. Tinha tomado um café da manhã muito pesado, me deu dor de barriga e precisamos descer o avião. Pegamos uma chuva forte e ficamos procurando uma pista de pouso para descer. Quando pulei do avião, me sujei todo, não deu para segurar! Foi uma loucura!", recordou.

E completou: "Tirei tênis, tirei calça, tirei tudo, joguei tudo fora. Lavei o tênis na asa do avião, me lavei na asa do avião... Nisso, veio um cara, um taxista, e perguntou se a gente precisava de carona para a cidade. Meu músico falou que tinha um cantor ‘cagão’ ali. Eu fiquei atrás de uma moita. Quando o motorista viu que eu era o Sérgio Reis, falou que era meu fã e queria me conhecer, mas que nunca imaginou me conhecer cagando atrás da moita! Foi inusitado!", conta.