Ticiane Pinheiro fala de saudades de Rafaella Justus, que passa férias com o pai

'Te amo muito! Aproveite', declarou Ticiane Pinheiro; a apresentadora compartilhou foto da filha nas redes sociais para mandar recado especial

Nesta quarta-feira, 03, Ticiane Pinheiro apareceu nas suas redes sociais para compartilhar um recado para a sua filha mais velha, Rafaella Justus. A apresentadora admitiu estar sentindo "muitas saudades" da jovem, que está passando as férias com o seu pai, Roberto Justus.

A esposa do César Tralli divulgou uma foto da estudante nos Stories do seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: "Bom dia! Acordei com muitas saudades da minha princesa que está de férias com o pai! Te amo muito, Rafa! Aproveite".

Vale lembrar que a jovem de 14 anos, está aproveitando alguns dias de descanso em Miami nos Estados Unidos com o pai, a madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, e a irmãzinha Vicky, de quatro anos. A apresentadora e o empresário têm a guarda compartilhada de sua filha. E a apresentadora inclusive contou recentemente que ela e o empresário moram bem próximos, inclusive para facilitar esta guarda compartilhada.

Rafaella Justus mostra escolha do convite da festa de 15 anos

Nesta sexta-feira, 28, Rafaella Justus encantou seus seguidores ao compartilhar os bastidores da escolha do convite para sua festa de 15 anos. Em suas redes sociais, a adolescente mostrou detalhes do processo em uma nova publicação e prometeu entregar um evento luxuoso com papelaria personalizada e totalmente exclusiva.

Através de seu perfil no Instagram, Rafa mostrou detalhes da reunião com a empresa eleita para criar os convites e lembrancinhas. Logo de cara, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus mostrou que já tinha muitas ideias em mente e revelou quais eram suas expectativas para festa: “Muito princesa, flores, Led com uma pegada moderna”, disse.

Samara Costa, dona da empresa de convites, deu algumas ideias e contou que buscou referências no exterior para inovar na papelaria da menina. “Eu fui ousada e criei algumas coisas para você, pensei no convite, uma inspiração de fora, eu queria ter uma novidade".

Vale lembrar que a festa de 15 anos acontece dia 21 de julho e os preparativos para o evento de luxo estão a todo vapor. Inclusive, nesta quarta-feira, 26, a apresentadora mostrou que foi com a herdeira a um ateliê ver um desenho de um de seus três vestidos que a jovem vai usar no grande dia