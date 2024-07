"Mariana Ximenes se pronuncia após ser vítima de fake news

Mariana Ximenes foi vítima de uma fake news envolvendo o seu nome. A atriz se pronunciou e afirmou que já está tomando as providências

A atriz Mariana Ximenes usou as suas redes sociais para desmentir uma informação falsa envolvendo o seu nome. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um print que dizia que ela venderia uma de suas casas na Itália para ajudar os sem-teto.

"Saudações a todos. Estou aqui para avisar a todos os meus fãs que quero vender uma de minhas casas na Itália e usarei o dinheiro para ajudar pessoas pobres e sem-teto. Preciso do apoio de todos os meus fãs", dizia a publicação de um perfil que usava o nome de Mariana.

Mariana Ximenes fez questão de negar a informação e afirmou que já está tomando as providências. "Não é verdade! Por favor, não acreditem nisso!!! Já estou tomando as providências para entender quem fez isso", escreveu ela.

Mariana Ximenes está escalada para Mania de Você, próxima novela das 21 da Rede Globo. A atriz interpretará Ísis.

Congelamento de óvulos

Assim como outras famosas, a atriz Mariana Ximenes revelou que decidiu congelar os óvulos há cerca de oito anos. Atualmente com 43 anos, a artista falou sobre o desejo de ser mãe e contou que fez o procedimento para conseguir realizar seu sonho assim que possível.

De acordo com Mariana, ela adiou a maternidade por ainda não ter encontrado o parceiro ideal para ter filhos. "Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora", declarou a atriz durante participação no Power Trip Summit - reunião de grandes lideranças femininas promovida pela Marie Claire em Belo Horizonte, Minas Gerais.

"Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", completou. Além de sua vida pessoal, Mariana Ximenes também comentou sobre a pressão social que sofre para manter sua aparência sempre jovem.