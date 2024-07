Deborah Secco posa com a filha e semelhança impressiona: 'Gêmeas'

Deborah Secco posou ao lado da filha Maria Flor, de oito anos, e a semelhança entre mãe e filha impressionou os internautas

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 5, a atriz publicou uma foto em que aparece ao lado da filha Maria Flor, de oito anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura.

Na imagem, postada no Instagram, um detalhe chamou a atenção dos seguidores. Após comer chocolate, a pequena ficou com uma pintinha no canto da boca igual a da mãe, o que deixou as duas ainda mais parecidas.

"Maria comeu chocolate e ficou com a pintinha igual a minha no canto da boca. Tem coisa mais linda?", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu milhares de curtidas e comentários. "Pensei que era de verdade", escreveu uma internauta. "Agora ficaram gêmeas", comentou outra. "A Maria com a pintinha de chocolate, a mini Deborah Secco", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Maturidade

Na última quinta-feira, 4, a atriz Deborah Secco provou mais uma vez que, independente do fim do casamento, a amizade com o ex-marido, Hugo Moura, prevalece. A artista usou as redes sociais para celebrar a mais recente conquista do diretor de cinema, que fechou um novo contrato de trabalho.

A novidade foi compartilhada por Hugo em seu perfil oficial no Instagram. Bastante alegre com a notícia, Deborah foi uma das primeiras a parabenizá-lo pelo sucesso na carreira profissional. "Você merece o mundo Xexe!!! Todo sucesso para você!!! Te amo", declarou a famosa nos comentários da postagem.

Além de diretor de cinema e ator, o ex-marido da atriz também atua na área de publicidade e fotografia. Nascido em Salvador, na Bahia, ele reside há 10 anos no Rio de Janeiro e coleciona mais de 800 filmes publicitários no currículo. O casamento de Hugo e Deborah chegou ao fim em abril deste ano.