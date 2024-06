Ticiane Pinheiro mostra projeto de mais um vestido da festa de Rafaella Justus

Faltando pouco tempo para a grande festa de 15 anos de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro mostra preparação de mais um look da filha para o evento

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, será em agosto e os preparativos para o evento de luxo estão a todo vapor. Inclusive, nesta quarta-feira, 26, apresentadora da Record TV mostrou que foi com a herdeira a um ateliê ver um desenho de um de seus vestidos para o grande dia.

Após dar spoiler ao visitar o estilista Samuel Cirnasck, Rafaella Justus agora foi com a mãe conversar com o profissional Vitor Zerbinato para desenhar mais um de seus três looks. A jovem então levou referências, mas não revelou o que pediu para ele fazer, apenas contou que terá três vestidos: um para entrada, um para a valsa e outro para a balada.

"Olha eu vim com Rafa hoje, pra desenhar o vestido dela de 15 anos, Vitor Zerbinato está desenhando, fazendo sua obra de arte né, Vitor? Enquanto isso a gente fica na expectativa", comentou a esposa de Cesar Tralli ao registrar o momento.

Nos últimos meses, ao começar a exibir os preparativos do aniversário da herdeira, Ticiane Pinheiro foi questionada sobre os gastos do evento e revelou como foi feita a divisão com o ex-marido, o empresário Roberto Justus.

Veja a preparação de mais um vestido do aniversário de Rafaella Justus:

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes. Veja mais aqui.