Youtuber morre aos 30 anos e família lamenta: 'Inesperado'

A youtuber australiana Alexandra, conhecida pelo canal 'Pretty Pastel Please', morreu aos 30 anos, deixando seguidores e familiares devastados

Os seguidores da youtuber Alexandra, dona do canal Pretty Pastel Please, foram surpreendidos, nesta sexta-feira (5), com a notícia da morte da influenciadora. Alexandra, ou Alex, como era carinhosamente chamada pela comunidade de fãs, ficou conhecida nas redes sociais por dividir dicas de moda, registros de suas viagens e de seus pássaros de estimação no YouTube. No Instagram da artista, fãs e familiares se demostraram chocados com a perda, que não teve a causa revelada.

"É com o coração pesado que anunciamos que Alex, conhecida por muitos como 'Pretty Pastel Please', morreu. A ida dela de repente foi inesperada e devastadora para todos que conhecem ela. Com o choque de todos nós, familiares e amigos pedem para que o velório dela seja respeitado em privacidade. Um vídeo memorial será postado no YouTube e aqui no Instagram ao longo dos dias", escreveu a equipe de comunicação da youtuber.

No fim da publicação, os responsáveis pelas redes da influenciadora pediram para que fãs procurassem por ajuda de profissionais da saúde mental, se caso tivessem gatilhos em decorrência da notícia, compartilhando o número do serviço de suporte emocional Beyond Blue da australia, país de origem da jovem.

Quem era Alexandra, a 'Pretty Pastel Please'

Alexandra era australiana, mas costumava compartilhar vídeos de viagem que fazia com seus mais de 600 mil seguidores no YouTube. O último destino turístico mostrado por ela no canal foi o japão, onde se divertiu comprando alguns acessórios de moda e visitando destinos turísticos como o bairro de Harajuku, em Tóquio, conhecido pela forte presença da cultura geek japonesa e estabelecimentos alternativos para turistas.

No Instagram, Alex compartilhava fotos de seus looks e também com seus bichos de estimação, já que era apaixonadas por aves, em especial pombos, os quais ela compartilhava fotos em um perfil destinado aos bichinhos. Entre seus seguidores, estava a famosa socialite Paris Hilton.