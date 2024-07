Luciana Gimenez chama atenção ao exibir cintura fininha: "Linda"

A apresentadora Luciana Gimenez ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir sua barriga sarada durante viagem

Luciana Gimenez chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao compartilhar uma sequência de cliques durante um passeio por Nova York, nos Estados Unidos.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a apresentadora esbanja beleza ao surgir usando uma minissaia, uma jaqueta e um cropped, que destaca sua barriga sarada. "Entre um passeio e outro, sigo capturando a energia de Nova York!", escreveu a famosa na legenda.

Os seguidores rasgaram elogios nos comentários. "Essas fotos estão lindas demais", disse uma seguidora. "Cada dia mais deusa", afirmou outra. "Amei o lookinho", confessou uma fã. "Cada dia mais linda essa mulher", falou mais uma.

Na última terça-feira, 2, Gimenez surpreendeu ao postar alguns cliques de biquíni. Dona de um estilo autêntico e ousado, a artista chamou a atenção dos seguidores ao apostar em uma peça de crochê em formato da cara de sapo. Além de ser confeccionada em verde, a parte de cima tem detalhes de olhinho e linguinha para se parecer com o animal.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez revela que já postou foto íntima por acidente

A apresentadora Luciana Gimenez participou do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e mostrou que não tem problema em comentar sobre suas intimidades. Ela contou qual foi o lugar mais exótico que ela já teve relações sexuais.

"Foi no avião e eu tenho certeza que a comissária sabe o que está acontecendo, não fala nada e finge que não viu. Foi ótimo. Já teve no assento, caminha, beleza, tem que ficar muda, quieta. E já teve no banheiro, mas é mais complicado porque é menor", detalhou ela.

A famosa também relembrou do perrengue que passou quando postou uma foto íntima acidentalmente nas redes sociais. Felizmente, Luciana percebeu o erro a tempo e conseguiu apagar a imagem. Saiba mais!