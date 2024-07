Madonna faz reflexão sobre a vida, um ano após susto com internação

No ano passado, Madonna preocupou familiares e fãs depois de sofrer uma infecção bacteriana severa e passar dias internada

Em sua última publicação no Instagram, feita nesta sexta-feira (5), Madonna fez uma reflexão profunda sobre a vida. Ela completou um ano desde que sofreu um quadro grave de infecção bacteriana e passar dias internada em um hospital de Nova York. Na publicação, a cantora classificou o bem-estar como milagroso, já que ela passou grande parte da internação na unidade de terapia intensiva (UTI).

"Um ano atrás, eu voltava do hospital depois de sobreviver uma doença que ameaçou a minha vida. Eu mal conseguia ficar em pé. Eu tive uma recuperação milagrosa e um ano incrível. Obrigada a Deus. A vida é bela", escreveu a artista. Meses depois do susto, Madonna deu início a sua turnê mudial, a Celebration World Tour, que passou pelo Brasil com um show inédito na praia de Copacabana, no Rio Janeiro.

Nos comentários da publicação, fãs e famosos, como a drag queen Pabllo Vittar, que dividiu o palco com ela no Rio, celebraram a recuperação da artista: "Você é muito forte, mamãe", escreveu um seguidor dela. "Eu te amo, você é um milagre!", comentou o outro. "Mãe, estou tão feliz que tudo isso passou. Você está incrível e nós te amamos", celebrou um admirador. Pabllo comentou a postagem com emojis de flores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Entenda o que acometeu a saúde de Madonna

No dia 24 de junho de 2023, a artista foi internada após ser encontrada desmaiada na casa em que vive na cidade de Nova York, como apontou o empresário da cantora em um comunicado pelas redes, na ocasião. Ainda de acordo com o PageSix, Madonna precisou ser entubada ao chegar no hospital.

Uma infecção bacteriana pode ocorrer em diversar áreas do corpo e é o que ocorre em caso de pneumonia, meningite e infecção urinária, como por exemplo. A condição acontece pela proliferação de agentes patogênicos no corpo humano.