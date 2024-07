Vanessa Hudgens lamenta vazamento de fotos após nascimento do filho

Na última quarta-feira, 3, Vanessa Hudgens e Cole Tucker foram fotografados por paparazzo deixando a maternidade com e bebê, o que incomodou a atriz

Vanessa Hudgens surgiu nas redes pela primeira vez desde que deu à luz o primeiro filho com Cole Tucker. O nascimento virou assunto após um paparazzo clicar a família deixando a maternidade em Santa Mônica, na Califórnia, o que incomodou a artista. Com isso, ela escreveu um recado para expressar a frustração com o ocorrido.

"Estamos desapontados que a privacidade de nossa família foi desrespeitada e explorada durante esse momento tão especial, por lentes de longa visão que alimentaram a mídia. Apesar de tudo isso, o papai, a mamãe e o bebê estão felizes e saudáveis", contou a artista sem entrar em detalhes sobre o parto do filho e o gênero da criança.

Vanessa Hudgens desabafa sobre exposição após dar à luz (Foto: Reprodução/Instagram)

As imagens foram divulgadas no mesmo dia em que a artista celebrou o aniversário do marido, Cole Tucker, o que indicou que o bebê nasceu com pouca diferença de dias ou na mesma data que o pai. Na última publicação do feed, a artista se declarou para Cole: "Feliz aniversário para o meu pedaço de céu. Você faz o mundo um lugar mais brilhante", escreveu ela.

O casamento de Vanessa Hudgens e o anúncio da gravidez

O relacionamento de Vanessa e Cole começou meses depois dela e Austin Butler terminarem o namoro de oito anos. Como a artista disse ao podcast She Pivots, o fim do relacionamento foi como um "empurrão até a pessoa certa", sendo que ela se casou com o atual marido.

Assim como o namoro e o matrimônio, a gravidez surpreendeu a todos, já que Vanessa apareceu no tapete vermelho com a gestação em fase avançada, meses antes de dar à luz. Na ocasião, a artista, que ficou conhecida pelo papel como Gabriella Montez em High School Musical, usou um vestido coladinho, deixando a gravidez ainda mais evidente.