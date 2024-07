Fabiana Justus recebe flores e recado carinhoso de Ticiane Pinheiro

Fabiana Justus chegou no centésimo dia após o transplante de medula óssea e recebeu um presente carinhoso de Ticiane Pinheiro

Nesta sexta-feira, 5, Fabiana Justus chegou ao centésimo dia após o transplante de medula óssea, um marco importante no tratamento de leucemia. A empresária passou pelo transplante em março desse ano.

A famosa recebeu inúmeras homenagens, uma delas foi de Ticiane Pinheiro, que enviou um buquê de flores acompanhado por uma mensagem carinhosa. "Fa, chegou o tão esperado dia 100. Você se mostrou uma mulher guerreira, focada e inspiradora. Obrigada por compartilhar a sua jornada com a gente com muita leveza, você foi de uma força inacreditável. Você venceu. Feliz em saber que agora sua vida normal começará a voltar. Te amo absurdamente e estarei sempre aqui por você. Beijos, sua eterna mãezinha postiça", dizia o texto.

Ticiane Pinheiro foi casada com Roberto Justus, pai de Fabiana, entre 2006 e 2013. Rafaella Justus, filha da apresentadora e do empresário também presenteou a irmã com um bolo.

"D+100. Um dia marcante da sua remissão (cura). Parabéns por essa conquista tão importante e por ser essa mulher tão batalhadora e forte que eu tanto admiro. Ver sua força e sua luta pela vida me inspira e inspira todos ao seu redor. Sou eternamente grata por ter você como a minha 'sis'. Muito feliz em ver a sua vida voltando ao normal, dia após dia. Te amo de paixão", escreveu Rafa.

Surpresa

Nesta sexta-feira, 5, Fabiana Justus compareceu ao hospital para a consulta dos 100 dias após o transplante e foi surpreendida ao encontrar sua família esperando por ela no local.

Nos Stories do seu perfil do Instagram, ela mostrou sua família no quarto de hospital. "Gente, eu ganhei uma baita surpresa. Olha quem está aqui! Eu achava que eu ia vir sozinha. Vocês não estão entendendo o susto que eu levei. Eles prepararam tudo de um jeito que eu não desconfiei, estou chocada. Ganhei presentes... estou chocada até agora", disparou. Na legenda, completou: "Levei um mega susto".