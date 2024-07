Leo Dias e Davi Brito voltam a trocar farpas na web: "Você é tão vazio"

TRETA! Através das redes sociais, o colunista Leo Dias detonou Davi Brito e o campeão do 'BBB 24' rapidamente o respondeu

O colunista Leo Dias usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para rebater a indireta de Davi Brito. A troca de farpas começou após o campeão do BBB 24 ser alvo de críticas do jornalista.

"Vou mandar um abraço e beijo para o meu amigo Leo Dias, que sempre fica levando o meu nome no programa. Sei que às vezes você fica sem audiência, aí tem que gerar um entretenimento e falar mal dos outros, não tem o que fazer...", disse o ex-brother.

Ao ver a postagem, Leo Dias fez questão de mandar uma mensagem através dos Stories do Instagram. "Já percebi que você não vai cumprir a sua palavra de estudar e a faculdade não vai te ver tão cedo. Aliás, seria bom começar a aprender a escrever corretamente antes de entrar em uma universidade. Os "pacientes" agradecem. A fama passa e dinheiro, algumas vezes, também. Aliás, preciso dizer, os dois só lhe fizeram mal. Você ainda vai se lembrar disso", disse o jornalista do programa 'Fofocalizando', do SBT.

Leo Dias detona Davi - Reprodução/Instagram

Mas a confusão não parou por aí e Davi logo respondeu o jornalista. O ex-BBB falou sobre não ter dito oportunidade de estudar e chamou o colunista de "vazio". "Leo dias quero ver até onde você vai. Mas deixe eu te falar aqui, eu sei das minhas dificuldades, e sei exatamente o porquê que elas existem, graças a Deus hoje estou tendo a chance de correr atrás, mas você já imaginou Leo dias quantos jovens não tem oportunidade que eu tive e tem as mesmas dificuldades que a minha porque precisou trabalhar ao invés de estudar? Mas você Léo Dias, formado, deve escrever tão bem, mas é tão vazio, mas tão vazio", rebateu.

Davi responde Leo Dias - Reprodução/Instagram

Davi mostra estudos para prestar vestibular de Medicina

Nesta sexta-feira, 5, o campeão do BBB 24 Davi Brito compartilhou com os seguidores que está estudando para prestar o vestibular de Medicina. Desde o reality show, o baiano já expressava o desejo de se tornar médico, conquistando, até mesmo, uma bolsa de estudos para ingressar na faculdade.

"Sumi um pouco das redes sociais, porque estou estudando um pouquinho. Vem vestibular da faculdade e preciso estudar para entrar na faculdade, não é verdade?", disse ele nos Stories do Instagram. Na sequência, ele mostrou a mesa com diversos livros e cadernos. "Lá vem o Dr. Davi aí, em breve", escreveu. Confira!