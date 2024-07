Alec Baldwin é favorecido em julgamento de homicídio culposo

Em janeiro, Alec Baldwin foi acusado de homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins nos bastidores de 'Rust'

Um novo capítulo no julgamento do homicídio da diretora de fotografia Halyna Hutchins, nos bastidores de Rust, favoreceu a defesa de Alec Baldwin às vesperas do julgamento. Promotores do caso em que o ator é réu, pela autoria do disparo fatal, alegaram negligência das medidas de segurança por parte de Baldwin, que era produtor executivo do longa. Porém, o juiz do caso decidiu que a alegação não poderia ser apresentada como prova, pois havia outras pessoas envolvidas com a produção.

Promotores do caso apontaram que Alec se desviou de práticas corretas de segurança, o que teria ocasionado a morte da diretora. Por outro lado, o responsável pelo julgamento apontou que as decisões entre os produtores executivos estavam muito além de valores individuais do ator.

"Estou com uma grande dificuldade com a posição dos promotores e com o que querem mostrar. Ele (Alec Baldwin) não seguiu as normas como produtor, portanto, como ator, fez algo errado que resultou na morte de Halyna Hutchins", disse o juiz do caso.

O julgamento será realizado na próxima terça-feira (9). Até o momento, apenas Hannah Gutierrez-Reed,responsável pelas armas no set, foi considerada culpada de homicídio culposo. A culpa é em decorrência do fato de que Hannah deveria garantir que as munições das pistolas não fossem reais.

A morte de Halyna Hutchins

Halyna foi morta por um disparo de Alec Baldwin nos bastidores do filme, em outubro de 2021. O ator também baleou o diretor Joel Souza, que sobreviveu. Baldwin negou que tivesse puxado o gatilho da pistola, o que foi contrariado pelo FBI através de uma análise, apontando que ele deveria ter puxado o gatilho para que a Colt. 45 disparasse.

Apesar da análise minuciosa, os advogados de Baldwin pediram para que a prova fosse arquivada, alegando que os teste poderiam ter danificado a arma e impediriam a checagem de alterações por parte da defera do ator.