Campeão do BBB 24, Davi mostra estudos para prestar vestibular de Medicina

Com o sonho de cursar Medicina, Davi Britou usou as redes sociais para compartilhar que já iniciou os estudos para o vestibular: "Lá vem o Dr. Davi"

Nesta sexta-feira, 5, o campeão do BBB 24 Davi Brito compartilhou com os seguidores que está estudando para prestar o vestibular de Medicina. Desde o reality show, o baiano já expressava o desejo de se tornar médico, conquistando, até mesmo, uma bolsa de estudos para ingressar na faculdade.

"Sumi um pouco das redes sociais, porque estou estudando um pouquinho. Vem vestibular da faculdade e preciso estudar para entrar na faculdade, não é verdade?", disse ele nos Stories do Instagram.

Na sequência, ele mostrou a mesa com diversos livros e cadernos. "Lá vem o Dr. Davi aí, em breve", escreveu. Davi também posou de jaleco e com um estetoscópio no pescoço. "Será que fico bonito de jaleco?", indagou.

Vale lembrar que, em nota oficial, a assessoria do ex-brother reforçou que um representante da Estácio entrou em contato com Davi para tratar sobre o que é necessário para que ele inicie à graduação. "Ele (Davi) também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem)", afirmou.

"Encorajamos o Davi a se preparar adequadamente para essa etapa, pois ela é obrigatória e fundamental para garantir um início promissor para sua trajetória profissional na medicina. Por fim, desejamos ao Davi muito sucesso e que empenhe suas energias para se tornar um médico capaz de atender às necessidades da nossa sociedade", concluiu a instituição.

Confira publicação recente de Davi no Instagram:

