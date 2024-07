Brad Pitt e Ines de Ramon estariam em um relacionamento sério, aponta site

O suposto casal, Brad Pitt e Ines de Ramon, foi visto junto no British Grand Prix e estaria namorando há cerca de um ano

Brad Pitt e Ines de Ramon estariam vivendo um romance há cerca de um ano, como apontou a revista People, nesta segunda-feira (8). A notícia vem após o suposto casal aparecer junto durante o British Grand Prix. Ainda de acordo com fontes do portal norte-americano, Brad e Ines estão muito felizes juntos, e o ator estaria muito apaixonado pelas qualidades da nova namorada.

O portal apontou que as coisas entre Brad e Ines estariam se movendo de forma rápida, ultrapassando as aparências de encontros casuais: "As coisas têm sido incríveis para os dois, desde que eles se mudaram para o mesmo lugar juntos. Isso é uma relação séria, não é apenas um namoro", apontou a fonte próxima aos dois.

No momento, o ator está em meio às gravações de F1, uma produção em que o artista viverá um ex-piloto de corrida frustrado pelos sonhos interrompidos, que vê na mentoria de um jovem recém-chegado às pistas, a possibilidade de voltar à ativa . A produção é gravada na Europa e Ines teria visitado Brad no dia 4 de julho, feriado estadunidense em que se comemora independência dos EUA.

Batalha judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie

O suposto romance de Brad Pitt e Ines vem oito anos depois dele e Angelina Jolie encerrarem o casamento. No entanto, diferente do casamento, a disputa judicial dos dois está longe de acabar, já que a vinícola comprada pelo antigo casal em conjunto teve a parte da atriz vendida sem o conhecimento do ex, gerando um processo contra Jolie por violação de contrato.

Apesar da alegação de Pitt, a defesa de Angelina aponta que, antes das negociações, ela ofertou sua parte dos negócios a ele e encerrou a tentativa de venda, quando o jurídico do marido pediu para que ela assinasse uma cláusula, impedindo-a de falar sobre as agressões físicas e psicológicas feitas pelo ator contra ela e os filhos.

Os dois são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox. Como apontado pela equipe jurídica de Angelina, o divórcio foi causado após um briga do ex-casal no avião da família. Além disso, a defesa também aponta que o artista costumava a ter comportamento violento com a família em outras ocasiões.