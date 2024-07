Virginia Fonseca relata experiência de viajar grávida

Virginia Fonseca, que está à espera do terceiro filho, relatou a experiência de viajar grávida de sete meses e revelou sintoma inusitado

Atualmente, Virginia Fonseca está curtindo uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos. O objetivo principal da viagem foi fazer o enxoval do filho José Leonardo, que deve nascer nos próximos meses, mas a influenciadora também curtiu os parques temáticos da cidade. Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

Nesta segunda-feira, 8, a famosa aproveitou o tempo livre para levar as pequenas para curtir o parque da Universal. Porém, Virginia e a filha caçula foram barradas de uma montanha-russa. Virginia porque está grávida e Maria porque não atingiu a altura permitida. "E ela foi duas vezes. Eu não posso ir porque estou grávida, mas Manu e tia Rere foram com ela", disse Virginia, ao filmar a reação da filha mais velha no brinquedo.

Além disso, Virginiaa Fonseca relatou sua experiência ao viajar com sete meses de gestação. "É a primeira vez que venho no parque grávida de sete meses. Já vim grávida, mas no começo da gestação. O Zé Leonardo fica chutando embaixo, então eu ando e sinto a pressão na piriq****", disse ela, ao filmar o bebê se mexendo dentro de sua barriga.

Enxoval

Recentemente, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar todos os detalhes do enxoval luxuoso para a chegada de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Aproveitando uma viagem em Orlando, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e apresentadora encheu o carrinho com itens para o novo membro da família.

Em suas redes sociais, Virginia compartilhou algumas fotos do dia de compras ao lado de suas duas herdeiras, Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de um, e da sogra, Poliana Rocha. Juntas, elas posaram na entrada da loja com alguns dos itens que garantiram para o herdeiro caçula, incluindo carrinho e bebê conforto.