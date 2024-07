Ex-BBB Davi exibe foto de morena que beijou em Parintins

O campeão do BBB 24, Davi Brito, que foi visto beijando Tamires Assis durante o Festival de Parintins, no Amazonas, e quer receber a morena em Salvador

O ex-BBB Davi Brito não escondeu dos seguidores que está pronto para o romance novamente, meses depois de sair da casa do BBB 24 como campeão e terminar com Mani Rêgo. Nesta terça-feira, 2, o influenciador mostrou que estava conversando com Tamires Assis, a musa do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins, que foi vista o beijando em um after da manifestação cultural. Na imagem, Davi confessou que quer ver o affair em breve na cidade de Salvador, onde vive atualmente.

"Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", escreveu o influencer em clima de romance. Na foto publicada por ele nos stories, é possível ver que ele e Tamires estavam conversando através de uma chamada de vídeo, já que o campeão do BBB 24 retornou da cidade turística do Amazona após o fim do festival.

Davi Brito quer ver o novo affair Tamires Assis (Foto: Reprodução/Instagram)

Não é a primeira vez, desde o fim da manifestação cultural de Parintins, que Davi tece elogios a Tamires. Em um recente story publicado por ele, o artista se referiu a jovem como "deusa": "Estou com a minha... Não posso falar. Com a minha deusa do Itamaracá", brincou o rapaz na ocasião. O momento de trocas românticas nas redes, vem após Davi ser envolvido em um rumor de affair com Jaquelline Grohalski, o que os dois negaram.

Quem é Tamires Assis

A amazonense Tamires Assis vive na cidade de Manaus e exalta a cultura folclórica com musa do Festival de Parintins na torcida do Boi Garantido, que perdeu neste ano para a torcida do Caprichoso. Além do título importante na festividade, a jovem também é modelo, dançarina e ativista das causas indígenas, sendo embaixadora da Manaós, uma ONG, que dá assistência às comunidades indígenas e ribeirinhas do estado em que vive. Nas redes, a modelo faz publicações exaltando a torcida do Garantido.