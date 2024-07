Adriana Bombom vai a Niterói para o velório da irmã gêmea: ‘Arrasada e abalada’

Andréa Soares, irmã gêmea de Adriana Bombom, morreu dentro do banheiro

Adriana Bombom (50) viajou a Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para ajudar nos preparativos do velório da irmã Andréa Soares. A gêmea da apresentadora morreu na noite de quarta-feira, 3, dentro do banheiro da casa da família em que trabalhava. A causa da morte ainda é desconhecida.

Em entrevista à CARAS Brasil, Irinaldo Oliver, assessor imprensa da apresentadora, afirma que ela está "abalada e arrasada" com tudo o que aconteceu. Ela deve se manter distante da mídia pelos próximos dias e ficar ao lado das sobrinhas e toda a família.

"Ela está muito arrasada, abalada, está sem pé e sem chão. A Adréa era a única irmã dela [eram amigas]", conta. "Ela não tinha agenda de trabalho para os próximos dias", afirma ele ao completar que a apresentadora deve se dedicar à família.

A gêmea de Bombom foi encontrada morta no banheiro da casa família em que trabalhava como empregada doméstica. De acordo com a assessoria da ex-dançarina, a demora de Andréa em deixar o local causou estranhesa em todos da casa. A porta teve que ser arrombada, já que ela não respondia aos chamados.

O velório de Soares vai ser realizado nesta sexta-feira, 5, no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz, localizado na Av. Central Ewerton Xavier, S/N - Várzea das Moças, em Niterói, e será aberto somente a amigos e familiares.