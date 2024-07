Mãe de Isis Valverde relata decisão difícil em tratamento contra o câncer

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable fez um desabafo após iniciar o tratamento de quimioterapia contra o câncer de mama

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga e bacharel em Direito Rosalba Nable usou as redes sociais neste domingo, 7, para compartilhar um desabafo a respeito de uma decisão pessoal. Ela, que luta contra um câncer de mama, diagnosticado em maio deste ano, revelou que iniciou o tratamento com quimioterapia recentemente.

Em seu Instagram oficial, Rosalba explicou que teve acesso a um tratamento contra a queda de cabelo, mas 'se libertou da vaidade' e preferiu não optar por este método. Conhecido como Cold Cap ou resfriamento do couro cabeludo, a técnica, cientificamente comprovada, reduz a queda dos fios causada pela quimioterapia.

"Fui orientada de que valeria a pena tentar, mas não fui adiante. Eu teria de ficar com a “touca de gelo” por meia hora antes da quimioterapia e por 1h e meia depois. Tenho fobia de hospital (se isso não acabar dessa vez, não acaba nunca mais) e optei por não estender ali minha 1h e meia de quimioterapia (antes é colocado um soro com medicação para os efeitos colaterais e depois um soro para lavar as veias. Portanto, acabo ficando por 3h). Seriam mais 3h para manter 60% dos fios e sem garantia disso", declarou a mãe de Isis Valverde.

Em seguida, Rosalba Nable explicou que não foi fácil tomar a decisão, mas ressaltou que não se arrepende da escolha. Ela, que realizou a primeira sessão de quimioterapia há 10 dias, contou que os fios ainda não começaram a cair.

"Foi uma decisão difícil mas não me arrependo. Sempre fui muito vaidosa e confesso que me superei decidindo que não, não vou nem tentar. Sempre digo que a gente se conhece de verdade é nas dificuldades. Tá aí mais uma prova disso. Meus cabelos ainda não caíram (10 dias da primeira químio) e quando acontecer, vão voltar a crescer. Procuro não me focar nisso. Meu psicológico merece mais atenção do que a ‘beleza’ nesse momento", continuou a mãe da atriz.

"Quando a quimioterapia acabar eu só quero voltar pra casa, pro meu cantinho, o mais rápido possível, com ou sem meus cabelos. E é só isso que importa na verdade nesse momento. Preservar a minha integridade mental se tornou minha prioridade. E não tem sido fácil. Respeito quem pense diferente disso e lembro que cada caso é um caso. Sem julgamentos aqui", completou.

