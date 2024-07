Key Alves conta que rejeitou encontro com cantor internacional famoso

Não quis? A ex-BBB Key Alves surpreendeu ao revelar que um cantor famoso demonstrou interesse em conhecê-la durante apresentação no Brasil

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves abriu o jogo e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Em participação no programa 'Sabadou com Virginia', exibido na noite de sábado, 6, a famosa revelou que um cantor internacional famoso a procurou para um date.

De acordo com Key, o empresário de Bruno Mars a procurou durante a passagem do artista no Brasil em 2023, quando ele se apresentou no festival de música The Town. A ex-participante do BBB 23, no entanto, afirmou que não chegou a se encontrar com o músico.

"Foi uma história muito doida. Eu estava no interior e teve show dele aqui em São Paulo. Uma amiga minha, muito famosa aqui no Brasil, me liga [e fala]: 'Key, onde você está?'. Falei 'estou em Bauru', e ela 'o empresário do Bruno Mars me ligou e perguntou quem é essa, mostrando seu Instagram", relatou a atleta, surpreendendo os convidados da atração do SBT.

Em seguida, Key Alves contou qual foi sua reação ao descobrir o interesse do cantor. "Eu travei. Falei 'não acredito!'. Não fui. Como eu iria assim, do nada? Só de [jatinho] particular, e não iria gastar num particular nunca", declarou a jogadora de vôlei, explicando que o empresário de Bruno Mars não se disponibilizou a mandar um jatinho para buscá-la.

"Quem disse que mandou? Eu também não ia ter essa cara de pau [de pedir]", declarou ela. "Também pode ser um fake, amiga", brincou Lucas Guedez, colega de palco de Virginia Fonseca. "Não, era real", garantiu Key Alves.

Vale lembrar que Bruno Mars mantém um relacionamento discreto há cerca de 12 anos com a modelo, atriz e designer americana Jessica Caban. Key, por sua vez, assumiu recentemente o namoro com o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Key Alves troca farpas com Márcia Fu

O nome da ex-BBB Key Alves ficou entre os assuntos mais comentados da web na noite de segunda-feira, 1, após um comentário de Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei, viralizar. Durante sua participação no 'De Frente com Blogueirinha', a ex-A Fazenda 15 deu sua opinião sobre a atleta ao comentar a respeito do esporte.

Ao longo da entrevista, Márcia foi questionada por Blogueirinha se Key Alves poderia ser considerada uma 'atleta de alto rendimento'. A ex-jogadora, então, respondeu: "Não muito". "Por que ela joga diferente de você?!", rebateu a apresentadora da atração.

Em seguida, a ex-participante do reality show rural explicou seu ponto de vista a respeito de Key no vôlei. "Não é que ela joga diferente. Na verdade, eu não a conheço muito jogando", declarou Márcia Fu. "Concordou só por concordar?", brincou Blogueirinha.

Key, por sua vez, não gostou da declaração e fez questão de rebater a crítica. Márcia, então, usou as redes sociais para colocar de vez um ponto final na polêmica; confira mais detalhes!